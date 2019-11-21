Наказание за картели ужесточат, бизнес недоволен

21 ноября. FINMARKET.RU - Правительство РФ сегодня рассмотрит законопроекты о наделении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) правом самостоятельной выемки документов в рамках дел о картельных сговорах и ужесточении ответственности за них, сообщает пресс-служба кабмина.

Проекты поправок предполагают целый ряд изменений как в законы, регулирующие конкуренцию, госзакупки и оперативно-розыскную деятельность, так и в КоАП, УК, УПК РФ.

В частности, в поправках говорится о наделении ФАС возможностью изымать у фигурантов антикартельных дел документы и предметы, получать оперативные материалы, необходимые для формирования доказательной базы.

Максимальный срок тюремного заключения за заключение или участие в картельном соглашении предполагается увеличить на один год, а максимальный срок за сговоры на торгах ограничить пятью годами.

также вводит дополнительные отягчающие признаки для квалификации таких преступлений - факт заключения картеля сотрудником компании, выполняющим управленческие функции или владельцем контрольного пакета (более 50%) в уставном капитале.

Помимо поправок, усиливающих ответственность, законопроекты предполагают и некоторую либерализацию норм. В частности, речь идет о стопроцентной индексации пороговых значений крупного и особо крупного размеров ущерба по делам о картелях, возможности смягчения (установления минимального административного штрафа) или полном освобождении от административной ответственности для тех, кто сотрудничает с антимонопольным органом, а также порядке заключения соглашений о сотрудничестве ФАС с добровольно сообщившими о нарушениях.

В начале сентября замруководителя антимонопольного регулятора Андрей Цариковский заявил журналистам, что ФАС рассчитывает на одобрение правительством законопроекта об усилении ответственности заи внесение его в Госдуму в течение ближайших недель.

"Поручение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева выполнено - подготовили законопроект об усилении ответственности за картели, - сказал Цариковский. - Надеемся быстро пройти этап его рассмотрения в правительстве: в ближайшие недели рассчитываем на его принятие правительством и внесение в Госдуму. Будем просить депутатов рассмотреть его как внеочередной".

К основным нововведениям ФАС относит уход от "мелкотемья" - увеличение порога ущерба для уголовно наказуемого картеля до 100 млн рублей с 50 млн в настоящее время, введение уголовной ответственности для заказчиков, а также акционеров и членов коллегиальных органов управления компаний, предоставление ФАС права получать результаты оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов и самостоятельно проводить выемку документов.

Как пишут "Ведомости" , бизнес поправками недоволен. Его предложения не были услышаны, говорит директор центра законодательства и корпоративных отношений РСПП Ирина Котелевская. Например, избыточно введение оборотных штрафов за препятствие проверкам, угроза такогоможет привести к необоснованному давлению на предпринимателей, считает сотрудник одной из бизнес-ассоциаций. Бизнес продолжит отстаивать позицию при обсуждении законопроектов в Госдуме, обещает она.

"Деловая Россия" против любого ужесточения наказания, поскольку это повышает риски для бизнеса, отмечает председатель организации Алексей Репик.

"Опора России" поддерживает борьбу с картелями, ведь они мешают добросовестной конкуренции, говорит ее президент Александр Калинин. Но важно, чтобы новые инструменты не превратились в средство сведения счетов между компаниями, предостерегает он.

ФАС уже собирает доказательства картельного соглашения во время внеплановых проверок, в этой части поправки просто закрепляют сложившуюся практику, замечает руководитель антимонопольной практики МЭФ PKF Сергей Заграевский. Есть и положительные предложения - например, регламентация процедур изъятия документов, получения объяснения сотрудников, работа с информацией, внедрение соглашений о сотрудничестве и др., перечисляет он. Но действительно есть риск, что после принятия поправок привлекать к ответственности за картели будут чаще, а наказания станут жестче, признает Заграевский.

Проблема картелизации экономики, особенно в сфере торгов, есть, замечает член генсовета Ассоциации антимонопольных экспертов Олег Москвитин. Но ужесточать наказания именно сейчас не нужно, считает он, ФАС не удается привлекать к ответственности в судах и тех, кого уже обвиняют в картелях.