ФАС подправила законопроект, ужесточающий борьбу с картелями

23 октября. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поправила законопроект, ужесточающий борьбу с картелями, и внесла его в правительство, рассказал "Ведомостям" начальник управления по борьбе с картелямиАндрей Тенишев. "Нами были учтены предложения коллег из правительства Москвы, - уточнил он. - Исключена часть, предусматривающая уголовную ответственность за сговоры заказчиков и участников торгов".

Президент России Владимир Путин еще в октябре 2017 г. поручал разработать программу выявления картелей и их пресечения, а также подготовить законопроекты, ужесточающие уголовную и административную ответственность за такие соглашения.

ФАС поручение выполнила. Подготовленный законопроект предлагает ввести уголовную ответственность задля владельцев компаний, членов совета директоров и топ-менеджеров (до 6-ти лет лишения свободы). Для рядовых сотрудников ФАС, напротив, предлагает снизить предельноес 6-ти до 5-ти лет лишения свободы. А также ввести наказание за картели на торгах не только для участников, но и заказчиков (чиновников и менеджеров госкомпаний) - штраф до 1 млн руб. и лишение свободы до 5-ти лет. Против выступил мэр Москвы Сергей Собянин, предупреждая в письме премьеру Дмитрию Медведеву, что с ростом рисков административного давления на заказчиков специалисты по закупкам просто уволятся.

Критиковал проект и бизнес - ужесточение грозит необоснованным привлечением к уголовной ответственности неограниченного круга лиц, отмечала директор Центра законодательства и корпоративных отношений РСПП Ирина Котелевская.

В октябре законопроект обсуждался у первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова. Но учтены были только возражения Собянина, пункты, против которых выступал РСПП, сохранились, следует из протокола совещания, пишет газета. Имеющиеся замечания РСПП по законопроектам были урегулированы, аргументация ФАС поддержана, объясняет Тенишев.

Фундаментальные претензии сохранились, возражает Котелевская. РСПП намерен обращаться в правительство еще раз и добиваться широкого обсуждения проекта с бизнесом, говорит она.