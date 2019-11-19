Тридцать регионов лидируют по числу россиян-банкротов

19 ноября. FINMARKET.RU - Численность россиян, которых суды признали банкротами, в этом году стремительно растет: в 2019 году в России в полтора раза увеличилось количество персональных банкротств, пишут "Известия", ссылаясь на данные обзора, подготовленного специалистами ОНФ в рамках проекта "За права заемщиков". Причем в 30 регионах количество граждан-банкротов в расчете на 100 тыс. населения ощутимо превышает средний показатель по стране, показал рэнкинг.

Механизмом потребительского банкротства за четыре года его существования воспользовались почти 141 тыс. граждан. Но если в январе–сентябре 2018-го их было почти 30,4 тыс., то в том же периоде 2019-го — уже около 46,7 тыс., указывается в обзоре ОНФ со ссылкой на сообщения арбитражных управляющих. В абсолютном выражении наибольшая численность банкротов зафиксирована в Москве и области — 6,4 тыс. (рост на 48,3% в те же периоды).

Однако абсолютное выражение мало показательно, отметил главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах, поскольку очевидно, что жителей в Москве существенно больше, чем в других регионах. Поэтому специалисты ОНФ составили рэнкинг персональных банкротств в расчете на 100 тыс. населения. И тут картина совершенно иная. В этом случае лидерство по числу новых банкротов принадлежит Калмыкии (80 случаев на 100 тыс. населения), Пензенской (75) и Вологодская областям (67). В среднем же по России этот показатель находится на уровне 32 банкротств — превышение этой планки зафиксировано в 30 субъектах

Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами, говорится в обзоре, проживают в Ингушетии (3,2%), Бурятии (2,5%), Магаданской области (2,4%) и Карачаево-Черкесии (2,3%), а также в ХМАО и Якутии (по 2,2%).

Высокие показатели как уже признанных персональных банкротств, так и потенциальных эксперты ОНФ объясняют снижением доходов, закредитованностью, ростом просроченной задолженности, а также низким уровнем финансовой грамотности населения. Граждане продолжают брать новые кредиты при наличии старых, при этом банки увеличивают выдачу средств населению с высоким риском невозврата, указывается в обзоре.

"Сохранение уровня закредитованности является одним из стимулов роста процедур банкротства заемщиков", — подчеркнула руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, которую цитируют "Известия".