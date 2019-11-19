19 ноября. FINMARKET.RU - В России 40 млн граждан имеютв банках. При этом каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4% по сравнению с началом года, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Эксперты опасаются, что растущаяможет привести к тому, что платить своевременно перестанут почти все, пишут "Известия", ссылаясь на исследование.

В 60% случаев причина выхода на просрочку заключается в финансовых трудностях. Из оставшихся 40% случаев на убежденных неплательщиков приходится 10%, а остальные ссылаются на забывчивость, мошеннические действия, несогласие с суммой долга, пояснил "Известиям" президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. В процессе исследования саморегулируемая организация коллекторов опросила 38 своих участников и проанализировала данные из различных бюро кредитных историй (БКИ).

Если появляются финансовые проблемы, то заемщики в первую очередь отказываются от трат на развлечения и одежду, а также урезают расходы на потребительские товары и продукты на 10–30%. Лишь после этого они допускают пропуск платежей по кредиту, выяснили авторы исследования. В нем отмечается, что в структуре месячных расходов ссуды занимают четвертое место после еды, оплаты услуг ЖКХ и бытовых товаров.

Эксперты указывают, что причина увеличения невозврата долгов кроется в отсутствии существенного роста уровня располагаемых доходов, пишут "Известия". Лишь 30% населения имеют сбережения, пояснил генеральный директор финансового маркета "Юником24" Юрий Кудряков. По данным Росстата, за девять месяцев доходы россиян повысились лишь на 0,2%, инфляция же держится на уровне около 4%.

"По нашим данным, 7% всех заемщиков отдают на погашение кредитов половину дохода при зарплате менее 20 тыс. рублей. В этих условиях выход на просрочку выглядит объяснимо, — сказал эксперт. На возвращение процентов по кредитам вкупе с прочими обязательными платежами в целомнаправляет существенную часть денежных доходов — 14,9% за девять месяцев 2019 года.

Чтобы количество просрочек перестало увеличиваться, рост реальных доходов россиян должен составлять половину процентной ставки, которую платят заемщики с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), считает эксперт РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко. Он привел пример: если ставка 13–15% годовых, то доход у гражданина должен расти минимум на 7,5% в год. По его словам, дальнейшее увеличение дефолтных кредитов приведет к повышению числа банкротств физлиц.