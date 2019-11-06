Россияне готовы трудиться интенсивнее ради четырехдневки

6 ноября. FINMARKET.RU - Чуть менее половины (40%) россиян, готовых к переходу на четырехдневную трудовую неделю, согласны для этого работать интенсивнее, показало исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились "Известия" . В исследовании приняли участие 9,3 тыс. человек из более чем 50 регионов. Большинство опрошенных заявили, что готовы к новому графику: 69% при условии сохранения нынешнего уровня зарплаты, 19% — "в любом случае". Против четырехдневки высказались только 9% респондентов (часть опрошенных затруднились с ответом).

Из тех, кто так или иначе за сокращение рабочей недели, 40% заявили о готовности работать интенсивнее, 30% согласны увеличить продолжительность трудового дня, 18% не против отказаться от перерыва на обед, а 4% даже готовы остаться без части зарплаты. Еще 29% сказали, что не хотят ничего менять.

Пятница, по мнению 59% участников исследования, — наиболее предпочтительный день недели для еще одного выходного. Четверть (26%) высказались за то, чтобы отдыхать в понедельник, 14% выступили за среду. Четверг набрал только 1% голосов, вторник — 0,3%.

Поклонников четырехдневки оказалось больше всего среди работающих в отрасли добычи сырья (80%), автомобильном бизнесе (79%) и сфере управления персоналом (78%). В региональном разрезе чаще других голосовали за дополнительный выходной жители Белгородской (83%), Ярославской и Московской областей (по 75%). В столице и Санкт-Петербурге за четырехдневку при сокращении рабочих часов высказались 73% и 72% опрошенных соответственно. Больше всего сторонников традиционной пятидневной трудовой недели в Алтайском крае, где голоса разделились поровну.

Тем не менее пока опрошенные не особо верят, что четырехдневка станет реальностью в ближайшие три-пять лет — об этом заявили 60% респондентов. 27%, напротив, считают, что появление дополнительного выходного в эти сроки вполне возможно.

Чтобы избежать снижения темпов роста экономики, при переходе на четырехдневную рабочую неделю необходимо обеспечить рост производительности труда как минимум на 20%, пояснил «Известиям» директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов.

Однако рост производительности труда и изменение режима работы могут быть обеспечены и за счет внедрения принципиально новых технологий или организационно-управленческих решений, отметила ведущий научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова.