Бизнесу не нужна 4-дневная рабочая неделя

12 сентября. FINMARKET.RU - Премьер России Дмитрий Медведев допускает внесение поправок в трудовое законодательство с целью гибкого регулирования количества рабочих часов и дней, а в некоторых случаях - сокращения рабочей недели до 4-х дней.

По просьбе "Ведомостей" исследовательская служба портала HeadHunter в начале сентября опросила 200 российских работодателей, чтобы выяснить их отношение к возможному изменению трудового графика. Опрос показал, что переход на 4-дневную рабочую неделю в ближайшие год-два рассматривают лишь 12% работодателей, а в долгосрочной перспективе - 8%.

Подавляющее большинство работодателей (76%) вообще не рассматривают переход на сокращенный трудовой график. Они считают, что ради 4-дневки им придется снижать зарплату и нанимать новых людей, а и то и другое очень плохо. Производительность труда упадет, переработок станет больше, выгорание усилится, а трудовая дисциплина ухудшится. Не видят никаких недостатков в 4-дневной рабочей неделе лишь 10% работодателей.

Согласно данным опроса "Ведомостей" и HeadHunter, 19% работодателей считают переход на 4-дневную рабочую неделю безоговорочно целесообразным для их компании. 51% респондентов видят основным преимуществом перехода уменьшение выгорания сотрудников, 37% - более эффективное использование рабочего времени, примерно треть - улучшение здоровья сотрудников.

Позиции топ-менеджеров по отношению к 4-дневке радикально противоположны, отмечает Мария Макарушкина, партнер компании "Экопси консалтинг". Так, половина руководителей считают, что более сжатая рабочая неделя могла бы подстегнуть сотрудников, сделать их более собранными, а другая половина, напротив, сетуют, что сотрудники их компаний перегружены работой, вынуждены задерживаться допоздна на работе или трудиться по выходным. Они полагают, что сокращение рабочих часов только усилит перегрузки, рассказывает М.Макарушкина.

Данные опроса "Ведомостей" и HeadHunter показывают, что 42% противников перевода их компаний на 4-дневку указывают на то, что это чревато переработками и выгоранием сотрудников.

"Ведомости" также опросили 20 крупных работодателей, собираются ли они вводить 4-дневку. 15 компаний от комментариев отказались. Многие сослались на то, что пока не выработали позицию.

А по данным опроса HeadHunter, 49% работодателей не считают целесообразным переход их компании на 4-дневную рабочую неделю. При этом 40% отмели эту возможность сразу, а 9% - после проведения предварительных расчетов. Примерно треть противников перевода их компаний на 4-дневку указывают на то, что придется нанимать новых людей.

Необходимость снижения зарплат - главный недостаток 4-дневки, показал опрос "Ведомостей" и HeadHunter (так думают 48% респондентов в целом и 56% тех, кто считает переход нецелесообразным).

Второй по значимости недостаток - снижение производительности труда (38% респондентов в целом и 58% противников перевода их компаний на 4-дневку).

Опрос также показал, что 9% респондентов считают целесообразным перевод их компании на 4-дневку только при условии пропорционального снижения ФОТа.

Замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшнико убежден, что российская экономика никогда не будет готова к переходу на 4-дневную рабочую неделю, а заявления властей носят чисто политический характер. По мнению эксперта, переход на четырехдневную неделю и сокращение рабочего времени на 20% ударит и по работодателю, и по работнику, а ВВП на душу населения упадет на те же 20%.