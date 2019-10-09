Собянин против ужесточения наказаний за картели

9 октября. FINMARKET.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и бизнес просят не ужесточатьза, так какФедеральной антимонопольной службы (ФАС), усиливающий эти наказания, несет риски и не способствует благоприятному деловому климату.

Законопроект ФАС будет в пятницу обсуждаться на совещании у первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, рассказали "Ведомостям" федеральный чиновник и участник предстоящего совещания.

Ужесточение наказания за картели обсуждается уже больше 2-х лет, разработать программу их выявления и пресечения поручал еще в октябре 2017 г. президент России Владимир Путин. ФАС подготовила проект, но против выступил бизнес.

В итоговой версии проекта ФАС предлагает ввести уголовную ответственность за картели для владельцев компаний, членов совета директоров и топ-менеджеров (до шести лет лишения свободы). А для рядовых сотрудников, напротив, снизить предельное наказание с шести до пяти лет лишения свободы. ФАС также предлагает наказывать за картели на торгах не только участников, но и заказчиков (чиновников и менеджмент госкомпаний). При этом доход от картеля, при котором наступает уголовная ответственность, увеличить вдвое - до 100 млн руб., а сумму крупного ущерба - с 10 млн до 20 млн руб.

Но в такой версии законопроект несет риски, указал в письме Медведеву Собянин. Проект не способствует благоприятному деловому климату, не гарантирует защиту предпринимателей от необоснованного уголовного преследования и в целом противоречит курсу на декриминализацию.

Мэр Москвы выступил и против ответственности за картели самих заказчиков - множество их действий сможет стать поводом для претензий не только ФАС, но и правоохранительных органов, пишет Собянин. С ростом рисков административного давления на заказчиков специалисты по закупкам просто уволятся, опасается он.

Опасается законопроекта и бизнес. Он грозит необоснованным привлечением к уголовной ответственности неограниченного круга лиц, отмечает директор Центра законодательства и корпоративных отношений РСПП Ирина Котелевская.

Как отмечает начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, если согласиться со всеми требованиями бизнеса и чиновников, ФАС не выполнит поручение президента. По словам эксперта, поправки должны защитить добросовестный бизнес, а блокируя их, РСПП выступает как адвокат картелей.