Банкам грозят штрафы за навязывание страховок при кредитовании

11 октября. FINMARKET.RU - Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.

Минэкономразвития попросило участников рынка оценить поправки к закону "О потребительском кредите (займе)" (353-ФЗ), разрабатываемые Минфином, на наличие в них положений, вводящих избыточные необоснованные ограничения для предпринимателей, а также оценить объем дополнительных расходов бизнеса, которые могут возникнуть в связи с их принятием, пишет "Коммерсант"

Минфин предлагает дополнить закон статьей, запрещающей обуславливать получение потребкредита или займа "необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг", за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.

При этом кредитор должен будет возместить заемщику убытки, понесенные им "вследствие нарушения его права на свободный выбор услуг" в двукратном размере от стоимости таких допуслуг. Также в проекте закона указано, что договоры потребкредитов (займов) на срок более года не должны содержать обязанность заемщика застраховаться "на весь срок кредитования при условии единовременной уплаты страховых платежей" или запрещать ежегодную уплату страховых платежей.

В Минфине указали, что "законопроект направлен на повышение защиты прав и интересов заемщиков, а также на создание условий для добросовестной конкуренции кредиторов", в том числе с учетом сформировавшейся практики навязывания ими допуслуг. "В рамках осуществления Банком России поведенческого надзорабудет следить за риском обхода кредиторами данных законодательных мер", - добавили в министерстве.

В ЦБ положительно оценивают предложенные законодательные изменения, отметив, что введение такого регулирования позволит устранить имеющиеся сложности в правоприменительной практике. При этом регулятор признает, что такие изменения "не исключают возможности недобросовестных действий отдельных кредиторов".

Кредиторы в целом поддерживают предложенные нововведения, однако уточняют, что необходима их дополнительная проработка.