Общепит в жилых домах будут регулировать власти регионов

2 октября. FINMARKET.RU - Региональные власти могут получить право единолично регулировать время работы баров, расположенных в жилых домах. В том числе — закрывать на ночь либо вообще препятствовать их открытию, не спрашивая мнения местных жителей. Это предложение будет внесено ко второму чтению законопроекта, запрещающего продажу алкоголя в таких заведениях, если их площадь меньше 20 кв. м. Об этом "Известиям" рассказали соавторы документа, депутаты от "Единой России" Александр Хинштейн и Ильдар Гильмутдинов. Также предполагается, что региональные власти смогут регулировать дополнительные условия продажи спиртного в таких точках общепита, если это решение будет поддержано всеми жильцами. Концепцию законопроекта с учетом его доработки ранее подержало правительство.

В поправках ко второму чтению предлагается не учитывать мнение собственников и наделить регионы правом самостоятельно регулировать время работы баров в многоквартирных домах, вплоть до запрета их работы вне зависимости от площади бара.

Ранее авторы законопроекта направляли депутатские запросы во все субъекты РФ, говорится в пояснительной записке к документу. В 41 органе государственной власти отметили «существенное ухудшение ситуации в области общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в области алкогольного рынка» в 2017 году. Регионы поддержали законодательную инициативу, признав ее необходимой, актуальной и целесообразной, говорится в документе.

Поддерживают ограничения розничной продажи алкогольной продукции в жилых домах и в Роспотребнадзоре.

А вот в Федеральной антимонопольной службе считают, что предлагаемые законопроектом поправки о возможности введения региональными властями запрета на продажу алкогольной продукции в общепите в жилых домах могут оказать негативное влияние на малый бизнес и развитие конкуренции. Указанные действия способны привести к усилению позиций крупных торговых сетей, заявили «Известиям» в пресс-службе ФАС.

Возвращение прав местным властям по регулированию времени работы общепита станет ударом по малому бизнесу, считает и генеральный директор компании Restcon Елена Перепелица. Новое ограничение отразится на выручке и прибыли предприятий, добавила она.