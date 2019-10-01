Низкие доходы и долги станут препятствием для новых кредитов

1 октября. FINMARKET.RU - Если у заемщика низкие доходы или уже есть долги, то, скорее всего, банк предложит ему более высокую ставку или вовсе откажет в новом кредите. Это следует из нового механизма, который с 1 октября ввел Банк России, чтобы люди не брали на себя непосильное бремя. Теперьобязаны при выдаче кредита на сумму от 10 тысяч рублей считать долговую нагрузку заемщика: если платежи по всем кредитам (включая выдаваемый) превышают половину его среднего дохода за шесть месяцев, банку придется резервировать под этот кредит больше капитала. О том, кого и как это затронет, в интервью "Российской газете" рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

По ее словам, предусмотрено несколько послаблений. До 1 октября 2020 года банки по кредитам до 50 тысяч рублей и по автокредитам смогут оценивать доходы заемщика не только по справкам 2-НДФЛ или 3-НДФЛ, но и по его транзакциям - это модельный подход, очень распространенный сейчас на рынке.

К этому моменту доступ к системам ПФР и ФНС уже будет полностью налажен, проблем с подтверждением доходов заемщика не будет. Для этого мы с минкомсвязи активно работаем над тем, чтобы снять технические лимиты на запросы банками справок по НДФЛ и данных ПФР о страховых взносах.

Если кредитная история хорошая, то можно считать его доход вмененным способом, то есть взять его платежи и умножить на два. С одной стороны, это достаточно консервативный подход, потому что в среднем по стране долговая нагрузка поменьше, чем 50%, с другой - это хорошая опция для банков и заемщиков, которые уже имеют длительную и положительную историю отношений.

Если совсем никаких подтверждающих документов нет, можно использовать другую опцию - заявленный доход, то есть тот, который называет сам заемщик, но при этом сумма не должна превышать среднедушевой доход в данном регионе (в среднем 32,6 тысячи рублей по итогам 2018 года). Этот подход учитывает более высокий риск просрочки, потому что неформальные доходы гораздо более непостоянны, чем зарплата.

"С помощью уже имеющейся информации из бюро кредитных историй (БКИ) рассчитать показатель долговой нагрузки (ПДН) кредиторы могут и сейчас. В принципе, они и до 1 октября запрашивали данные из нескольких бюро. Мы выпустили информационное письмо, как действовать, чтобы не было задвоения кредитов, что делать, если кредитная история прерывается, и в последнее время особых вопросов на эту тему не было", - рассказывает Данилова..

Кроме того банки должны будут до октября 2020 года всем кредитным договорам присвоить уникальные идентификаторы, это существенно упростит агрегацию информации о заемщике. Во-вторых, в Госдуме рассматривается законопроект, который позволит через квалифицированные бюро подтягивать данные из всех БКИ, чтобы банки получали исчерпывающую информацию об обязательствах заемщика.

Если ПДН завышен, то кредит подпадет под высокий коэффициент риска, и для этого заемщика он окажется более дорогим, тут возникнет дифференциация условий для клиентов с низкой и высокой нагрузкой. Но если банк сочтет, что заемщик, несмотря на отсутствие официальных доходов, достаточно надежный, то он тоже может получить хорошую ставку.

Если заемщик уже попал в сложную ситуацию, не в силах обслуживать свой кредит, он может обратиться в банк с просьбой о снижении платежа с удлинением срока выплат.

"Еще раз подчеркну, что требование о расчете ПДН банком не означает запрет на предоставление кредитов. Мы определили в методике общие рамки, предполагая, что каждый банк по-прежнему может применять свои модели и подходы, может обращаться к разным источникам для подтверждения информации о заемщике. Так что большая часть этих людей сохранит доступ к кредитованию. Но мы, воздействуя на банки, будем стимулировать их двигаться к умеренной долговой нагрузке", - рассказала Данилова.