Крупнейшие банки снижают ставки жилищных кредитов

1 октября. FINMARKET.RU - С 1 октября сразу несколько из двадцатки крупнейших ипотечных банков, объявили о снижении ставок жилищных кредитов. Основная причина переоценки ипотеки – снижение ключевой, единодушны банкиры и аналитики. ЦБ 6 сентября опустил ключевую ставку третий раз в этом году – на 0,25 п. п. до 7%. А вот прошлогодних минимумов ставки выдачи и предложения ипотеки пока не достигли. По данным ЦБ, в августе 2018 г. ипотечные кредиты стоили в среднем 9,42% годовых. Кроме того, с марта этого года россияне берут ипотеку менее охотно, чем в прошлом году: количество ежемесячно выдаваемых банками кредитов снизилось на 15–25% (год к году). Летнее и осеннее уменьшение ипотечных ставок должно активизировать спрос на ипотеку, считают представители банковского сообщества, пишут "Ведомости".

дешевеет с весны. Сбербанк, ВТБ и другие розничныеза этот период сокращали ставки уже трижды или более. Благодаря этому средневзвешенная ставка ипотеки, выданной в течение месяца, в августе ушла ниже 10% – впервые с января – и достигла 9,91% годовых против 10,24% в июле и апрельского пика в 10,56%, сообщил в понедельник Центробанк.

В нынешней волне снижения ставок по жилищным кредитам отметились Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, "Абсолют банк" скорее всего скорректирует ставки ипотеки в ближайшие недели, пообещал управляющий директор по розничным продуктам Антон Павлов. Ранее в сентябре ипотечные ставки снизили ВТБ, Россельхозбанк (в рамках акции), "Уралсиб", Московский кредитный банк (МКБ), "Возрождение".