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25 сентября 2019 года 08:37
ЦБ расскажет о рисках хищений с карт
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Гавриил Григоров/ТАСС
25 сентября. FINMARKET.RU - Банк России запустит по федеральным телеканалам рекламную кампанию о противостоянии хищениям с банковских карт с помощью социальной инженерии. Такие планы были анонсированы на встрече консультативного совета при ЦБ. Из-за массового распространения мошенничества ЦБ увидел необходимость в запуске рекламы по федеральным телеканалам. Предполагается, что она проинформирует максимально широкий круг граждан о том, как противостоять злоумышленникам, рассказал "Известиям" один из участников встречи. По его словам, основная концепция будущих роликов - это совет россиянам сразу же прекращать разговор с собеседником, представляющимся работником банка, и перезванивать в организацию по её официальному номеру. Другой участник встречи сообщил, что планируется охватить не менее 70% от общего числа потенциальных жертв мошенников - примерно 100 млн россиян - и обеспечить ежемесячный показатель GRP (отражает количество просмотров) в 900 пунктов. В пресс-службе регулятора на просьбу "Известий" подтвердить планы показа роликов на телевидении заявили, что уже запустили просветительскую кампанию в разных федеральных и региональных СМИ и социальных медиа, чтобы предупредить граждан о существующих рисках хищений и способах противодействия им. "Регулятор начал эту работу, так как зафиксировал рост жалоб от граждан и получил информацию от банков о всплеске мошенничества", - заявили в ЦБ. Никакого финансирования на данную кампанию не предусмотрено, заявили в пресс-службе регулятора. Однако при этом добавили, что считают важным консолидировать усилия государственных ведомств и финансового сообщества для работы в этом направлении. Уровень финансовой грамотности россиян всё еще ниже, чем в среднем по развитым странам, что позволяет мошенникам широко использовать методы социальной инженерии для получения доступа к средствам граждан, добавил директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов. Причём чем раньше кампания будет запущена, тем лучше - больше случаев хищения средств удастся предотвратить, добавил директор департамента информбезопасности банка "Открытие" Владимир Журавлев.
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Ключевые слова: Россия, карты, мошенничество, борьба
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