Мобильных абонентов будут идентифицировать по фото и голосу

24 сентября. FINMARKET.RU - В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов — по лицу и голосу. Это позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы. Когда система заработает, зарегистрироваться в сети можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон. Приходить с паспортом за SIM-картой в офис сотового оператора не придется. Техническую часть удаленной идентификации абонентов прорабатывает "Ростелеком" — оператор Единой биометрической системы, пишут "Известия", ссылаясь на компанию. Правда, для внедрения новой технологии необходимо менять отраслевую нормативную базу, указывают чиновники и участники рынка.

О том, что законодательных преград для внедрения eSIM в России нет, говорил еще весной этого года замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. Однако нормативная база, касающаяся eSIM, требует корректировки, следует из письма Минкомсвязи в адрес операторов, "Россвязи", Роскомнадзора, отраслевых институтов (с документом ознакомились "Известия"», его получение подтвердили сотрудники двух операторов связи). Эти коррективы планируется обсудить на рабочей встрече с представителями отрасли, намеченной на начало октября. Один из вопросов, который будет обсуждаться, –– это порядок аутентификации абонента в процессе активации eSIM в удаленном режиме.

В Минкомсвязи газете подтвердили отправку такого письма, не ответив на вопросы о том, знакомы ли в ведомстве с предложением "Ростелекома". По словам представителя министерства, за разрешением на публичное тестирование eSIM обращался только Tele2. При этом с инициативой использовать биометрию для идентификации абонентов выходила "большая четверка" сотовых операторов — проект интересный, но требует доработки, говорит представитель ведомства.

Представитель Tele2 подтвердил, что компания получила приглашение на совещание Минкомсвязи, на котором будут обсуждаться пути полноценной легализации eSIM.

Вице-премьер Максим Акимов в начале сентября в интервью "Известиям" на вопрос о сроках внедрения виртуальных SIM-карт в России отметил: "Сделаем точно". Он тогда пообещал, что все технологические вопросы, связанные с безопасностью, идентификацией и российскими требованиями к распознаванию абонента будут решены в течение года, после чего такие карты будут запущены.