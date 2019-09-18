Таксисты призвали признать их сотрудниками агрегаторов

18 сентября. FINMARKET.RU - Таксисты призывают признать агрегаторы своими работодателями и при определенных условиях заключать с ними трудовой договор. Такое обращение они уже направили в Госдуму, где "Известиям" сказали, что готовы обсудить идею.

Обращение в Госдуму адресовано ее председателю Вячеславу Володину и главе комитета по труду Ярославу Нилову. Авторы предлагают внести в Трудовой кодекс поправки, которые позволят признавать водителя "фактическим работником", который "может требовать от агрегатора заключения с ним трудового договора" при соблюдении определенных условий. Среди них - ожидание или исполнение задания не меньше 84 часов в месяц и работа в таком режиме не менее месяца. Причем в это время таксист не должен работать на другие агрегаторы или сторонних заказчиков. Также в числе возможных условий - использование одежды, автомобиля или других средств с фирменной символикой потенциального работодателя. Кроме того, работник не должен быть трудоустроен в компании, которая сотрудничает с платформой по прямому договору, и не может быть индивидуальным предпринимателем.

В России большая часть таксистов сотрудничают с сервисами заказа в рамках гражданско-правовых отношений (то есть как индивидуальные предприниматели или самозанятые), пояснил "Известиям" председатель межрегионального профсоюза "Таксист" Ярослав Щербинин.

"Трудовой договор помог бы защитить наши права. Сейчас агрегатор может поменять условия в любой момент и даже не уведомить об этом - у него огромное преимущество. Потом, если заключать трудовые договоры, будет действовать квота на наем иностранцев. А вы, наверняка, знаете, сколько их сейчас в одной только Москве", - сказал Щербинин.

В комитете Госдумы по труду готовы рассмотреть идею, сказал "Известиям" его председатель Ярослав Нилов. - Нужно пригласить к обсуждению в том числе Минтруд, Минтранс и МВД. Я поддерживаю идею, что таксист должен быть наемным работником: это позволяет не размывать ответственность и контролировать режим труда и отдыха, - считает депутат. - Сейчас много говорят о том, что таксисты могут регистрироваться как самозанятые. Но, подчеркну, лицензию на перевозки дают только юрлицам и ИП.

Официальное трудоустройство вынудит агрегаторы нести ответственность за таксистов, и это должно улучшить качество сервиса и усилить безопасность поездок, уверен профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Кроме того, трудовой договор даст таксистам право на пенсию, страхование от несчастных случаев на производстве, больничный. Схему стоит распространить и на другие профессии - например, курьеров, предложил эксперт. Правда, цена услуг может вырасти: работодатель обязан отчислять в соцфонды 30% от фонда оплаты труда.