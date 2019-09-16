Рынок агрегаторов такси растет двузначными темпами

16 сентября. FINMARKET.RU - Объем рынка агрегаторовв денежном выражении в прошлом году вырос в 2 раза и составил 290,5 млрд рублей против 146,8 млрд в 2017 году. Об этом говорится в исследовании Discovery Research Group, с которым ознакомились "Известия" . За первые шесть месяцев 2019 года объем рынка агрегаторов такси уже достиг 174,15 млрд рублей, говорится в обзоре Discovery Research. То есть при сохранении нынешней динамики роста, по итогам года он увеличится еще на 20%.

Доля объединенной компании "Яндекс.Такси" и Uber в первом полугодии составила 46,7%, "Везет" - 24,1%, Gett - 9,7%, "Максим" - 5,6%, "Ситимобил" - 1,6%.

С учетом анонсированной покупки "Яндекс.Такси" программного обеспечения и колл-центров группы компаний "Везет", во многих регионах их совокупная доля превысит 50%, полагают авторы исследования. В исследовании подчеркивается, что агрегаторы такси существенно изменили рынок - таксопарки "ослабли и попали под контроль" IT-компаний. Большинство традиционных диспетчерских служб либо подключились к платформам цифровых агрегаторов, либо внедрили собственную IT-платформу, или вовсе закрылись.

"Единого рынка такси (включающего все таксопарки, службы такси, диспетчерские, агрегаторы) уже нет, поскольку услуги сервисов отличаются от таксопарков и диспетчерских, и традиционное такси не может считаться их конкурентом", - утверждают авторы исследования.

С ними не согласен руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус. Он отметил, что на всех автомобилях "Яндекса" и Uber написано, что это такси, все они застраховали ответственность за перевозку пассажиров на миллионы рублей, добавили заказ такси по телефону. Поэтому можно смело говорить, что это оператор таксомоторных услуг, подчеркнул эксперт.

Сами агрегаторы утверждают, что оказывают информационные услуги контрагентам - юрлицам и ИП. В частности, так заявили "Известиям" в "Везет", Gett и "Максим". В "Яндекс.Такси" поставили под сомнение данные исследования. В компании отметили, что им неизвестны его методика и источники, а "объективный анализ рынка требует верификации данных в разных, независимых источниках".

"Основные претензии в адрес агрегаторов, которые поступают от пассажиров, - это прежде всего не обеспечение безопасности поездки. Жалуются на то, что водитель засыпал за рулем, был в состоянии наркотического опьянения, имел недостаточный опыт вождения", -- рассказал "Известиям" руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Вместе с тем некоторые агрегаторы уже добровольно страхуют жизнь и здоровье пассажиров. В России постепенно формируется правовая база, регулирующая отношения между агрегатором и пассажиром, отметил сопредседатель Союза потребителей России Антон Недзвецкий.

Одним из вариантов решения проблемы социальных гарантий для водителей, по словам Швагеруса, может стать создание специального негосударственного отраслевого фонда, в который все агрегаторы будут делать отчисления, -- соцгарантии будут оплачиваться из него. Именно такую модель предложили Uber и Lyft в США, похожая система работает в Австралии, добавил он.