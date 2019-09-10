С начала года стоимость перелета увеличилась на четверть

10 сентября. FINMARKET.RU - Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили "Известиям" в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года. Тогда рост тоже составил 24,1%.

В предыдущие годы подорожание с января по август было в пределах от 2% до 19%. При этом средняя стоимость билета экономкласса в расчете на 1000 км пути в годовом выражении (август текущего года к августу 2018 г.) выросла на 18,3%.

Как пояснили в Росстате, в августе стоимость билетов всегда находится на пике. После они дешевеют вплоть до декабря. И по данным крупных агрегаторов - Aviasales, "Туту.ру", OneTwoTrip, Biletix - снижение цен уже началось. Авиапутешествие внутри России в октябре обойдется на 15-34% дешевле, чем в августе в зависимости от сервиса бронирования, полет за рубеж - на 3-15%.

Однако, несмотря на то что в сентябре-декабре билеты станут дешевле, по итогам года рост составит примерно 9-10%, ранее прогнозировал "Известиям" заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

Как пояснил "Известиям" главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов, увеличение стоимости авиабилетов в этом году - следствие роста издержек авиакомпаний на протяжении нескольких лет, в том числе резкого скачка цен на топливо в 2018 г.

ФАС отслеживает ситуацию с ценами на авиатопливо по жалобам авиакомпаний, заявили "Известиям" в пресс-службе ведомства. Там признали, что по стоимости авиакеросина есть серьезные вопросы, меры будут приняты.

За 1-е полугодие стоимость авиабилетов в России прибавила 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., заявила на Восточном экономическом форуме начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова. На такой рост, значительно опережающий инфляцию (4,3% за январь-август), в ходе мероприятия обратил внимание и президент России Владимир Путин.

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил в интервью "Известиям", что подорожание авиабилетов не должно превышать уровень инфляции. Поэтому до конца сентября Минтранс, по его словам, приступит к обсуждению со всеми сторонами нового комплекса мер, направленного на сдерживание цен.

Маловероятно, чтонав этом году получится удержать в пределах инфляции, считает директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов. По его словам, возможными мерами поддержки авиакомпаний могут стать финансовая помощь государства в погашении задолженности по лизингу, а также расширение субсидируемых воздушных направлений, как это уже делалось в направлении Дальнего Востока.