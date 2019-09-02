Авиаперелеты по итогам года подорожают на 9-10%

2 сентября. FINMARKET.RU - Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10%. Такой прогноз дал "Известиям" заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

В прошлом году операционные убытки российских перевозчиков составили около 54 млрд рублей. При этом в 1-м квартале, по данным АЭВТ, авиакомпании уже потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как отметил Б.Шокуров, авиакомпании получают прибыль во 2-м и 3-м кварталах, а 1-й и 4-й - всегда убыточны, однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается.

С прогнозом АЭВТ по росту цен нав целом согласны в Высшей школе экономики (ВШЭ) и ГосНИИ гражданской авиации. Повышение будет примерно в пределах 8-10%, сказал "Известиям" эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.

Глава научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд пояснил, что объективные предпосылки рынка - резкийстоимости авиакеросина за 2018 год, продолжающееся увеличение цен на аэропортовое обслуживание - заставят авиакомпании повышатьв указанных пределах. Эксперт добавил, что тактика перевозчиков по максимальному сдерживанию цен, от которой они не отказываются, даже несмотря на финансовые потери, может в итоге сдержать суммарный рост до 7-8% по итогам года.

Эксперты, опрошенные "Известиями", считают, что из-за высокой стоимости авиакеросина предпосылок для долгосрочного снижения цен нет, и с приходом нового "высокого сезона" стоимость перелетов вновь пойдет вверх.

Авиатопливо - одна из самых затратных статей перевозчиков и составляет порядка трети стоимости билета.

Одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний, который должен помочь сдерживать цены на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, должен стать демпфер на керосин, который вступил в действие 1 августа 2019 года. Предложенный правительством механизм позволяет перевозчикам получить компенсации, если экспортная цена (с учетом затрат на логистику) превысит 48,3 тыс. рублей за тонну.

Однако, по словам Б.Шокурова, условия демпфера не позволят авиакомпаниям получить компенсацию, так как установленная кабмином планка слишком высока.

В пресс-службе Минфина "Известиям" сказали, что российские авиакомпании смогут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера, если нефть подорожает до $65 за баррель. Там также подчеркнули, что это лишь одна из мер поддержки перевозчиков в условиях повышения цен на топливо. С 2015 года они получают компенсацию части расходов на приобретение керосина в размере 3024 рубля за тонну, на эти цели из бюджета в 2018 году выделили 21 млрд рублей, пояснили в министерстве.