ФАС хочет уменьшить количество торгов, приостановленных из-за жалоб

26 августа. FINMARKET.RU - Госзакупки, необходимые для исполнения национальных проектов, часто срываются - из-за жалобщиков. "Мы пришли к выводу, что нужно ввести плату за необоснованные, поданные профессиональными жалобщиками", - рассказал "Ведомостям" замруководителяМихаил Евраев: брать плату с тех, чья жалоба признана необоснованной. Размер платы обсуждается, вероятно, это доля от начальной цены контракта, полагает Евраев: так ФАС планирует уменьшить количество торгов, приостановленных из-за жалоб.

В 2018 г. ФАС получила 83 385 жалоб на госзакупки, 44% признано обоснованными. В первом полугодии 2019 г. поступило 39 305 жалоб, обоснованными признано 34%.

"Никто не срываетиз любви к искусству. Это либо попытка договориться между собой или с заказчиком о цене контракта, либо вымогательство отката за отзыв жалобы, - объясняет начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. - Плата за подачу необоснованной жалобы будет хорошей профилактической мерой для таких злоупотреблений и решит проблему на 70-80%". Остальные нарушения, по его словам, уже будут подпадать под внесенные ФАС в правительство поправки в Уголовный кодекс, усиливающие ответственность за картель. Поправки предполагают ведение реестра участников картелей и запрет для них на участие в торгах, обмен данными с правоохранительными органами, штраф в двукратном размере за повторный картель, рассказал Евраев.

Минфин планирует включить защиту от злоупотреблений правом обжалования в законопроект об оптимизации госзакупок, сообщила директор департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Татьяна Демидова: будут учтены и предложения регионов.

ФАС готовит и другие изменения - поправки в Кодекс об административных правонарушениях, расширяющие ответственность за нарушения на госзакупках и закупках госкомпаний для банков. К крупным контрактам ФАС предложит допускать только квалифицированных участников закупок, у которых есть опыт исполнения таких контрактов, рассказал Евраев: "Это позволит качественно и в срок исполнять взятые обязательства по контракту".

Жалобы - один из немногих способов предотвратить нарушения, допущенные на торгах во исполнение национальных проектов, поэтому серьезно ограничивать их нельзя, предупреждает партнер компании "Ценовые и контрактные решения" Евгений Вдовин. Но сейчас ФАС захлебывается в потоке жалоб на мелкие торги, поэтому не всегда может уделить должное внимание торгам крупным, несущим основные риски неэффективности, считает он.