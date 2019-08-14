Правительство продлило льготную "деревянную" ипотеку

14 августа. FINMARKET.RU - Правительство России продлило программу льготных кредитов на приобретение деревянных домов заводского изготовления до конца 2020 года. В среду документ, который вносит такую поправку в постановление кабмина, вступает в силу. Появление доступных кредитов - крайне важная мера поддержки, говорят эксперты. По их оценкам, до 2021 года можно ожидать увеличения темпов такого строительства до 20 процентов. Все возможности для этого в России есть, пишет "Российская газета".

В первый год действия льготной "деревянной" ипотеки (в 2018-м) в федеральном бюджете на программу, инициированную Минпромторгом, было заложено около 198 миллионов рублей. Предполагалось, что будет заключено 2,5 тысячи кредитных договоров. Однако по итогам года банки оформили лишь 14 льготных кредитов на деревянные

"Первый эксперимент с кредитованием деревянного домостроения оказался неудачным из-за короткого срока действия программы. Мало кто может себе позволить выплатить стоимость дома под любые, даже самые низкие проценты, но в течение нескольких месяцев, - говорит генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков. - Однако эта программа обратила внимание банков на огромный пласт услуг, связанных с индивидуальным жилищным строительством".

По мнению Олега Паниткова, в данном случае кредитование - инструмент, который не только делает жилье доступнее, но и исключает "серых" строителей, ведь компании должны проходить аккредитацию. То есть такие программы обеспечивают не только повышение качества жилья и его ликвидности, но и "обеляют" рынок.

"Серый" - серьезная угроза. По данным Ассоциации деревянного домостроения, доля "серого" рынка составляет в регионах до 70 процентов. А в дачном строительстве доля шабашников порой достигает и вовсе 100 процентов.

"Получается, что гигантские суммы, по нашим оценкам - около 48 миллиардов рублей, ежегодно недополучает казна в виде налоговых поступлений", - говорит Олег Панитков.

Вместе с тем, индивидуальное жилищноеотличается более высокими кредитными рисками. У региональных банков есть такие продукты (под залог недвижимости, автомобилей) и ставки по ним выше по сравнению с ипотечными на квартиры примерно на 3 процента.

А в Минпромторге ожидают, что развитие деревянного домостроения позволит задействовать значительный лесной ресурс страны и привлечь смежные отрасли: такие как производство строительных материалов, энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, производство потребительских товаров, мебели.

Пока же применение деревянного домостроения в России составляет 10 процентов, в то время как в США, Канаде и странах Западной Европы доля деревянных жилых и нежилых зданий в общем объеме строительства доходит до 40 процентов. Возможно в скором времени Россия догонит другие страны по этим показателям.

Как сообщил "Российской газете" Виктор Евтухов, в 2019 году на льготное кредитование деревянного домостроения в бюджете заложено примерно 400 миллионов рублей, на 2020 год - еще столько же.