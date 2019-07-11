Роскомнадзор: абоненты недовольны услугами операторов связи

11 июля. FINMARKET.RU - Россияне стали чаще жаловаться на услуги сотовых операторов. Так, во 2-м квартале по сравнению с 1-м количество обращений выросло на 21,5%, свидетельствует статистика Роскомнадзора, с которой ознакомились "Известия"

Среди основных претензий пользователей - недовольство навязыванием дополнительных платных услуг (19-38% в зависимости от оператора), а такжена завышение счетов со стороны сотовых компаний (21-40%). Качество связи волнует граждан значительно меньше, чем плата за услуги: на него обратило внимание 12-25% пользователей. При этом, как пояснили "Известиям" в Роскомнадзоре, наказать операторов за плохую, по сути, невозможно, так как параметры ее качества законодательно не закреплены.

Структура жалоб варьируется в зависимости от того, чьи абоненты обращаются в Роскомнадзор. В общей сложности во 2-м квартале в надзорное ведомство поступило 1648 жалоб на сотовые компании "большой четверки". По итогам разбирательства авторам обращений были направлены ответы с разъяснениями специалистов Роскомнадзора по дальнейшим действиям, рассказал представитель службы. Часть обращений перенаправляют в Роспотребнадзор, говорит он.

Роспотребнадзор вправе привлечь оператора связи к ответственности за нарушение прав потребителя, а также вынести предписание об устранении нарушений, отмечают эксперты. Служба уполномочена подавать иски в суд, но не в защиту конкретного абонента, а в отношении неопределенного круга лиц.

Абонент вправе также ссылаться на закон "О защите прав потребителей", согласно которому исполнитель обязан оказать услугу, качество которой соответствует договору, поясняет юрист "Национальной юридической службы "Амулекс" Виктория Соколова. По ее словам, если в договоре не прописано качество услуг, оно должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к таким сервисам.