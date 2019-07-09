Минприроды и Минпромторг поддержали идею о приеме тары в магазинах

9 июля. FINMARKET.RU - Минприроды и Минпромторг концептуально поддержали идею провести в российских магазинах эксперимент по приему у населения тары, в том числе полимерной и стеклянной, сообщили "Известия" в пресс-службе правительства. Именно эти министерства были основными исполнителями соответствующего поручения премьер-министра Дмитрия Медведева о проработке данного вопроса.тары может помочь в решении экологической проблемы - снизить степень "негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду", отметили в пресс-службе кабмина.

Там добавили, однако, что сейчас вопрос по-прежнему находится в стадии согласования в профильных органах исполнительной власти с привлечением представителей экспертного сообщества.

До завершения консультаций решения о запуске эксперимента приниматься не будут, подчеркнули в кабмине.

Сейчас, согласно строительным нормам и правилам, размещение пунктов сбора вторсырья от населения в помещениях продовольственных магазинов и на территории предприятий торговли не разрешается, сказали "Известиям" в Минприроды. Более того, организация таких пунктов в магазинах запрещена утвержденными еще в СССР санитарными правилами по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья.

Поэтому в МПР сочли необходимым получить разъяснение Роспотребнадзора о том, возможно ли размещать в торговых залах продовольственных магазинов автоматическое оборудование: фандоматы для приема пластиковых и алюминиевых бутылок, а также баков (контейнеров) для раздельного сбора вторичного сырья.

Как считают в Минприроды, необходимо предусмотреть такой порядок, чтобы эксперимент действовал не в ущерб другим нормативным требованиям.

Предложение о том, чтобы обязать торговые сети принимать тару от населения, невозможно реализовать в рамках существующего правового регулирования, подтвердили "Известиям" в пресс-службе Минпромторга. Впрочем, необходимо продолжить работу над этим вопросом вместе с деловым и экспертным сообществом для устранения ограничений, подчеркнули в министерстве.

Как сказал "Известиям" исполнительный директор "Российского экологического оператора" Алексей Макрушин, сейчас обсуждается вопрос о залоговой стоимости тары, чтобы бутылки сдавали в магазины за деньги.

Ранее председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов отмечал в разговоре с "Известиями", что нужно не только ввести залоговую стоимость тары, но и обнулить НДФЛ с нее, чтобы гражданам, возвращающим бутылку, не пришлось уплачивать налог.