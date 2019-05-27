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27 мая 2019 года 10:19
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у населения
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DPA/TASS
27 мая. FINMARKET.RU - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министерству природных ресурсов и экологии, министерству промышленности и торговли, а также министерству экономического развития проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, сообщают "Известия". "В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Это следует из правительственного плана реализации предложений, высказанных во время отчета кабмина в Госдуме", - говорится в публикации. Имеющийся в распоряжении издания документ уже представлен депутатам для ознакомления. Ведомствам также поручено проработать вопрос о целесообразности проведения соответствующего эксперимента. По данным газеты, ввести обязательный прием тары предложили представители партии "Справедливая Россия" (СР). Они считают, что ритейлеры должны платить населению по 5-7 рублей за пустую бутылку, пояснил изданию заместитель руководителя фракции СР в Госдуме РФ Олег Нилов. В статье уточняется, что правительству рекомендовано представить в Госдуму предложения по этому вопросу до 15 июня. В пресс-службе Минприроды газете сказали, что поручение будет отработано в срок. В Минпромторг оно еще не поступило, сообщили изданию в ведомстве. В Минэкономразвития на момент публикации материала на запрос не ответили. Между тем в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) пояснили, что пилотные проекты по сбору тары могут запустить до конца года, пишут "Известия". По итогам проведения пилотных проектов удастся сформировать полноценную бизнес-модель сбора тары для вторичной переработки. Возврат бутылок в торговые сети — один из возможных инструментов для стимулирования переработки отходов, сказал "Известиям" председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов. Но он не уверен, что люди, совершая покупки в крупных сетевых магазинах, будут возвращаться туда же, чтобы сдать стеклянную, пластиковую бутылку или же алюминиевую банку.
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Ключевые слова: РФ, стеклотара, сбор, ритейлеры.
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