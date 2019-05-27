Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у населения

27 мая. FINMARKET.RU - Председатель правительстваДмитрий Медведев поручил министерству природных ресурсов и экологии, министерству промышленности и торговли, а также министерству экономического развития проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, сообщают "Известия".

"В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Это следует из правительственного плана реализации предложений, высказанных во время отчета кабмина в Госдуме", - говорится в публикации.

Имеющийся в распоряжении издания документ уже представлен депутатам для ознакомления. Ведомствам также поручено проработать вопрос о целесообразности проведения соответствующего эксперимента.

По данным газеты, ввести обязательный прием тары предложили представители партии "Справедливая Россия" (СР). Они считают, что ритейлеры должны платить населению по 5-7 рублей за пустую бутылку, пояснил изданию заместитель руководителя фракции СР в Госдуме РФ Олег Нилов.

В статье уточняется, что правительству рекомендовано представить в Госдуму предложения по этому вопросу до 15 июня.

В пресс-службе Минприроды газете сказали, что поручение будет отработано в срок. В Минпромторг оно еще не поступило, сообщили изданию в ведомстве. В Минэкономразвития на момент публикации материала на запрос не ответили.

Между тем в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) пояснили, что пилотные проекты по сбору тары могут запустить до конца года, пишут "Известия". По итогам проведения пилотных проектов удастся сформировать полноценную бизнес-модель сбора тары для вторичной переработки.

Возврат бутылок в торговые сети — один из возможных инструментов для стимулирования переработки отходов, сказал "Известиям" председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов. Но он не уверен, что люди, совершая покупки в крупных сетевых магазинах, будут возвращаться туда же, чтобы сдать стеклянную, пластиковую бутылку или же алюминиевую банку.