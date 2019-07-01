Трамп сожалеет: объем товарооборота РФ-США уступает объему между РФ и КНР

1 июля. FINMARKET.RU - ПрезидентДональд Трамп по ходу встречи с президентом РФ Владимиром Путиным давал поручения, в том числе главе Минфина, проанализировать факторы, мешающие росту торговли с Россией, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Со стороны Трампа было выражено сожаление, что объем торгово-экономических взаимоотношений между Россией и США значительно уступает, например, объему товарооборота между Россией и Китаем. И Трамп сказал, что нам нужно обязательно что-то делать, и дал прямо на встрече поручение своим коллегам, господину Мнучину, чтобы тот вместе с его российским визави, в данном случае это Силуанов, чтобы они посмотрели, какие именно факторы являются ограничителями для роста торгово-экономических отношений между Москвой и Вашингтоном", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия" (ВГТРК).

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Трамп давал поручения по ходу встречи с Путиным. "То есть американский президент достаточно концентрированно выражал свое намерение активизировать диалог. Что касается Путина, он давно говорил о своем желании идти по пути нормализации отношений, идти по пути их развития", - сказал Песков.

При этом он напомнил и о том, что Путин говорил, что без взаимности со стороны Америки об этом говорить, к сожалению, не приходится. "Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Песков.

Про санкции на встрече, добавил Песков, говорил Путин. "Президент сказал: "да,у нас весьма скромный, но он за время президентства Трампа подрос на несколько миллиардов долларов, несмотря на огромное количество санкций, которое он ввел против нашей страны. Парадоксальная ситуация, но это так", - рассказал Песков.

Встреча Путина с Трампом была продолжительней, чем встречи с другими лидерами, но времени для погружения в детали тем, которые обсуждались, недостаточно, отметил пресс-секретарь.

"Час двадцать (1 час 20 минут продолжалась встреча Путина и Трампа) - это очень продолжительная беседа для подобных форумов, но с Трампом, действительно, сидели дольше, и с одной стороны, это много - 1 час 20 минут, но с другой стороны - это слишком мало, чтобы вникнуть в детали тех тем, которые были обозначены на повестке дня", - сказал Песков.

Лидеры России и США провели двустороннюю встречу 28 июня "на полях" саммита G20 Осаке.

Как сообщил также Песков, в ближайшие дни главы Минфинов двух стран еще раз встретятся и обсудят помехи развитию торгово-экономического сотрудничества.

"Пока мы с вами можем однозначно констатировать, что было обозначено намерение говорить по острым вопросам, была выражена решимость что-то сделать для того, чтобы наши торгово-экономические отношения вышли из такого низкого уровня, который не подобает потенциалу наших двух стран", - сказал Песков.

Он напомнил слова Трампа, который сравнил объем товарооборота между Россией и Китаем и Россией и США.

"Это просто стыдно, и поэтому надо что-то делать. Будем надеяться, что наши соответствующие ведомства, а если говорить конкретнее, то это Силуанов и Мнучин (Антон Силуанов и Стивен Мнучин), они должны сегодня-завтра еще раз встретиться, сверить часы, посмотреть, какие факторы больше всего мешают активизации торгово-экономического сотрудничества", - сказал Песков.