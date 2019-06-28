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28 июня 2019 года 10:08
О чем договорились президенты
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Михаил Метцель/ТАСС
28 июня. FINMARKET.RU - Встреча президента РФ Владимира Путин и президента США Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась. Переговоры лидеров длились почти полтора часа. Ранее российская сторона планировала на беседу Путина и Трампа время с 14:00 до 15:00 местного времени (8:00-9:00 мск), однако отмечала, что все будет зависеть от того, как пойдет разговор двух лидеров. У американского президента в графике на беседу с Путиным выделялось полтора часа. На переговорах президенты обсудили, в частности, нынешнее состояние двусторонних отношений. Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе встречи в Осаке согласились, что улучшение отношений между РФ и США было бы в интересах всего мира, сообщил в пятницу Белый дом. "Оба лидера согласились, что улучшение отношение между США и Россией - в интересах каждой из стран и в интересах всего мира", - говорится в сообщении по итогам встречи лидеров на полях саммита G20. Лидеры двух стран в ходе переговоров в Осаке в пятницу также обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы. "Лидеры также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине", - отмечается в сообщении. Кроме того они обменялись мнениями по таким темам, как двусторонние отношения и контроль над вооружениями, информирует Белый дом. Как сообщил Белый дом, президенты в ходе встречи договорились продолжить дискуссии о современной модели контроля над вооружениями. "Президенты договорились, что две страны продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как заявил президент Трамп, должна включать Китай", - говорится в заявлении.
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Ключевые слова: РФ, США, переговоры
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