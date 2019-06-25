Биометрическим данным найдут новое применение

25 июня. FINMARKET.RU - 1 ноября стартует расширенный пилотныйпо использованию биометрии. О планах запуска проекта "Биометрия-light", заявлено в паспорте проекта "Удаленная идентификация. 2-й этап", пишет "Коммерсант"

В нем будет отрабатываться возможность использования сданных в Единую биометрическую систему (ЕБС) гражданами образцов лица и голоса при операциях через ДБО, колл-центры, отделения банков или банкоматы. "Биометрия-light" в сфере ДБО (согласно проекту) должна решить проблему подмены личности клиента, компрометации устройства клиентов или канала передачи данных.

Предлагается использовать биометрию для подтверждения операций, имеющих признаки мошеннических, а также применять ее при интернет-покупках вместо кода из СМС. Кроме того,биометрии-light должно решить проблему подделки паспортов клиентов и внутреннего фрода в банках. Предлагается, в том числе, и революционный вариант использования биометрии вместо паспорта. При звонке в колл-центрпозволит расширить перечень доступных операций, в банкоматах она даст возможность снимать и вносить наличные.

В ЦБ планы по расширению использования биометрии подтвердили. Совместно с участниками рынка в рамках профильной рабочей группы "обсуждаются бизнес-процессы и новые кейсы применения механизма удаленной идентификации в деятельности банков", отметили в пресс-службе.

В "Ростелекоме" "Ъ" сообщили, что реализуют технологическую возможность использования ЕБС для внутрибанковских задач, как альтернативы собственной системе банка.

Банки поддерживают идею использования биометрии в колл-центрах и отделениях. "Как дополнительный фактор идентификации при звонке в колл-центр, биометрия позволит значительно сократить время на идентификацию при разговоре", - уверен зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.

"Биометрия при обращении в отделение дает стопроцентную защиту от мошенничеств с поддельными паспортами, - добавляет руководитель дирекции биометрических технологий Почта-банка Андрей Шурыгин. - В 2018 году использование биометрии в отделениях позволило нам предотвратить несколько тысяч мошеннических операций".

Вместе с тем в банке "ФК Открытие" уверены, что применение биометрии в ДБО будет трудоемким и затратным, так как потребуется приобретать специальный модуль для программного обеспечения и совершенствовать инфраструктуру. Что же касается применения биометрии в банкоматах, то банкиры единодушны - главное, чтобы это требование не стало обязательным и не пришлось менять весь парк устройств.

Эксперты видят и дополнительные риски удаленной идентификации. "Те же банковские трояны могут в мобильных приложениях перехватывать изображение с камер и голос с микрофона, и при наличии этого риска биометрия лишь упрощает подмену личности клиента,- отмечает топ-менеджер одного из крупных банков. - Наряду с внедрением биометрии требуется усиление защиты смартфонов и ПК пользователей, а у этой задачи видимого решения нет". Но главное, что может помешать реализации проекта,- неготовность населения.