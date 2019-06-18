Вкладчиков обязали сдать биометрию

18 июня. FINMARKET.RU - Ряд банков требуют от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке. Даже чтобы открыть вклад или дебетовую карту, в некоторых банках клиентам придется сфотографироваться. ЦБ и Росфинмониторинг указывают на добровольность сдачи биометрии, а юристы разошлись во мнениях о правомерности отказа банков в открытии вклада лицам, не пожелавшим предоставить фотографии, пишет "Коммерсант".

В банках, требующих от клиентов сдать биотметрические данные, комментируя газете жалобы, подтвердили, что действительно в обязательном порядке фотографируют вкладчиков. В банках преследуют две цели. Во-первых, согласно требованиям законодательства в рамках 115-ФЗ (закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"),обязаны идентифицировать своих клиентов, при этом выбор необходимых для этого сведений и документов остается на усмотрение самих кредитных организаций. Таким образом, фотографирование клиентов необходимо для соблюдения регуляторных требований в части идентификации клиентов, отмечают в банках. Во-вторых, "наличие базы фотоснимков позволяет снизить риски мошеннических операций".

Кроме того, как было заявлено, банки собирают биометрию сугубо для защиты клиентов от мошеннических действий.

Законодательство требует согласия субъекта данных на их сбор и обработку, таким образом, клиент банка может отказаться от предоставления биометрии, что является его законным правом, пояснил "Ъ" партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов. "Это не отменяет того факта, что банк может в этом случае отказать в заключении договора, поскольку действительно имеет право самостоятельно определять сведения или документы, необходимые для идентификации клиента,— считает господин Горбунов.— Принцип свободы заключения договора предполагает, что ни одна из сторон не может принуждать другую к его заключению, так что если клиент не хочет предоставлять свою фотографию, а банк не согласен заключать договор в отсутствие обязательных к предоставлению данных, то они могут просто этот договор не заключать".

В Росфинмониторинге на вопрос “Ъ”, является ли трактовка банками 115-ФЗ корректной или нет, заявили, что этот закон дает клиентам право на сдачу биометрических данных, но не вменяет им это в обязанность. В ЦБ заявили, что 115-ФЗ накладывает обязанность на банки размещать сведения о клиенте в единой системе идентификации и аутентификации и единой информационной системе персональных данных, но лишь с согласия клиента. При этом регулятор не ответил на вопрос, правомерен ли отказ в обслуживании клиента, не сдавшего биометрию.