Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита

3 июня. FINMARKET.RU - Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация "Опора России" подготовили и направили в Роспотребнадзор "Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы", пишут "Ведомости", ссылаясь на документ. Эта концепция должна заменить действующий СанПиН, говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

В пресс-службе Роспотребнадзора подтвердили "Ведомостям" факт получения концепции. Но документ «еще не рассматривали», добавил представитель службы.

Сама концепция содержит шесть листов "основополагающих принципов" работы и контроля предприятий общественного питания. Предлагается сократить действующиеСанПиНа до минимальных, причем они должны носить рекомендательный характер, а надзор за ресторанами должен сводиться к проверке соблюдения требований техрегламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". В нем содержатся описания понятий пригодной для употребления пищевой продукции, ее производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации.

Приоритетом контроля должен стать результат – готовое блюдо, а не процесс приготовления пищи. Контроль качества и безопасности продукции должны осуществлять независимые лаборатории, тогда как сейчас этим занимаются эксперты при Роспотребнадзоре.

Действующий СанПиН, например, не предусматривает подачу стейков "с кровью". Лишь на днях Роспотребнадзор разъяснил своим территориальным органам и предприятиям общепита правила продажи блюд из непереработанного сырья – стейков с разной прожаркой, мясных и рыбных тартаров, суши и строганины, следует из опубликованного на сайте ведомства письма. Роспотребнадзор разрешает кафе и ресторанам готовить такие блюда, если они подаются как индивидуальный заказ клиента.

Также СанПиН запрещает продажу еды, в которой содержатся патогенные группы микроорганизмов, например кишечная палочка. "[Но] стерильной еды не бывает", – возражает Бухаров. Поэтому рестораторы предлагают ввести предельно допустимые нормы содержания микроорганизмов, а также контролировать блюда и продукты на следы паразитов, признаки токсичности и радиоактивности. Делать это рекомендуется раз в три месяца.