Борьба с подменой банковских номеров пошла по длинному пути

29 мая. FINMARKET.RU - Попытка Банка России оперативно решить проблему подмены номеров банков потерпела фиаско.столкнулись с нежеланием операторов связи предоставлять информацию, необходимую для создания белого списка номеров кредитных организаций, пишет "Коммерсант" . Идею создания такого списка ЦБ обнародовал в марте 2019 года, видя в нем вариант решения проблемы мошеннических звонков с подменных номеров банков.

Звонки мошенников гражданам, когда с использованием методов социальной инженерии у них выманивались персональные данные и похищались деньги со счетов, были всегда. Однако массово применять их с использованием реальных номеров кредитных организаций мошенники начали именно в этом году.

Для борьбы с подобными действиями ЦБ обязал банки представить регулятору телефонные, которые используются только для приема входящих звонков (чтобы любой исходящий вызов с такого номера блокировался). Кроме того, Банк России просил указать список исходящих номеров, где кроме номера телефона и оператора связи требовалась дополнительная информация. В частности, ЦБ потребовались коды сигнальных точек OPC/DPC (уникальные идентификаторы подключения одного оператора к другому), которые можно было получить у операторов.

Однако на деле банки столкнулись с множественными отказами. По словам представителей кредитных организаций, операторы связи отказывались сообщать OPC/DPC из-за того, что эти коды являются внутренними идентификаторами для межоператорского взаимодействия.

Вместе с тем, по словам экспертов, одних кодов для решения проблемы явно недостаточно. "Правильнее было бы Минкомсвязи поработать с операторами связи, чтобы на межоператорских стыках на узле междугородной связи уже имеющимися средствами проводить контроль по использованию нумерации по тем номерам и направлениям, по которым вызовы приходят,- отмечает старший консультант по операторским решениям "Инфосистемы Джет" Денис Гудцов.- И если присоединенному оператору связи выделили диапазон, к примеру, 1 тыс. номеров, то вызовы, инициированные с номеров вне этого диапазона, должны блокироваться".

В Минкомсвязи также не намерены спасать от подмены номера исключительно банки. Как сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе министерства, нет норм закона, обязывающих операторов раскрывать коды банкам. Кроме того, там видят иной путь решения проблемы подмены номера.

При таком подходе второго регулятора ЦБ приходится менять риторику на ходу. В пресс-службе Банка России газете сообщили, что информации о проблеме получения необходимых данных от операторов связи от банков не поступало, однако отсутствие кодов сигнальных точек не является критичным для реализации идеи противодействия мошенническим действиям, основанным на подмене номера. В том числе, подчеркнули в ЦБ, при реализации разработанных совместно с Минкомсвязью поправок к антиотмывочному закону.