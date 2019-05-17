Правительство против 20-процентной пошлины на онлайн-покупки

17 мая. FINMARKET.RU - В конце апреля Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с инициативой исключить продукцию, которую россияне приобретают в зарубежных онлайн-магазинах, из категории "товары для личного пользования". А все такие покупки обложить сбором в размере 20% с каждой, то есть фактически начислять НДС. Тем самым АКИТ хочет уравнять условия для отечественных и иностранных компаний.

Минкомсвязь не поддержала предложения АКИТ, пояснили "Известиям" в пресс-службе ведомства. Замглавы министерства Михаил Мамонов сказал, что введение сбора в размере 20% со всех покупок по каналу трансграничной торговли - кардинальная мера.

"Скорее всего, она приведет к увеличению нагрузки на конечных потребителей с учетом потенциального роста цены на импортную продукцию, - подчеркнул он. - Даже если бы мы решили реализовать такую смелую меру, введение сбора имело бы экономический эффект, только если бы применялось единовременно на всей территории ЕврАзЭС".

В противном случае международные почтовые отправления с вложенными товарами будут поступать на территорию России из третьих стран транзитом через государства союза. Российский бизнес от этого не выиграет, считает он.

Подобной позиции придерживаются и в Минпромторге. В пресс-службе ведомства изданию сказали, что считают целесообразным придерживаться нормативов, установленных решением Совета ЕЭК в 2017 году, которое предусматривает поэтапное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов к 2020 году до 200 евро за посылку. С 1 января 2019 года он уже снижен с 1000 евро до 500 евро в месяц, а вес продукции не должен превышать 31 кг. При превышении порога граждане платят 30% от суммы товаров, но не менее 4 евро за 1 кг сверх лимита.

Инициатива АКИТ не может быть поддержана, заявила "Известиям" завлабораторией развития налоговой системы научного направления "Макроэкономика и финансы" Института экономической политики Гайдара Наталья Корниенко. Институт сформировал свою позицию по поручению Минкомсвязи. Появление пошлины приведет к увеличению налоговой нагрузки на физических лиц, а не на представителей иностранного бизнеса. В итоге доступность товаров для потребителей снизится.

Президент АКИТ Артем Соколов сказал газете, что российские и иностранные производители и продавцы борются за клиентов как на российском, так и на внешних рынках, а также конкурируют с крупнейшими мультинациональными корпорациями. Рынки других стран более защищены: Китай с каждой экспортной посылки взимает НДС и налог на потребление (17 и 42,5% соответственно), требует сертификаты, подтверждающие безопасность товаров. А в ЕС действуют НДС и таможенная пошлина (около 23 и 6% соответственно), сказал он. Поэтому логично, еслибудет защищать свой рынок, объяснил он инициативу ассоциации.