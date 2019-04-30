Ритейлеры предлагают брать процент с покупок из-за рубежа по-новому

30 апреля. FINMARKET.RU - Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских ритейлеров, обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с предложением реформировать регулирование покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Предложения поступили в Минкомсвязь, которая 29 апреля перенаправила их на рассмотрение в Аналитический центр при правительстве, Институт им. Е. Т. Гайдара и главе "Почты России" Николаю Подгузову, попросив представить предложения и замечания, пишет "Коммерсант".

АКИТ в документе предлагает признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономической деятельности, исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и ввести сбор в размере 20% со всех трансграничных покупок. Ответственными за сбор предлагается назначить "Почту России" и экспресс-перевозчиков, а реализовать механизм посредством авансирования платежей, которые будут поступать в бюджет по мере отгрузки товаров.

Инициативы направлены на "уравнивание условий", в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce, говорится в письме. Зарубежные компании имеют привилегированное положение, поскольку не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать товары и т. д., считают в АКИТ.

Глава АКИТ Артем Соколов подтвердил газете подготовку такого письма. При этом, по его словам, предложения уже скорректированы: по итогам обсуждений решено использовать сбор в 15%. Эту сумму иностранные интернет-площадки могут предусматривать в стоимости товара для российских покупателей, допускает А.Соколов. Беспошлинный порог на товары зарубежных интернет-магазинов при этом, по его мнению, стоит отменить совсем.

Введение сбора может негативно сказаться на числе покупок россиян на зарубежных ресурсах, но существенно ограничить их уже практически невозможно, уверен руководитель кластера "Электронная коммерция" Российской ассоциации электронных коммуникаций Иван Кургузов. Иностранные компании в сегменте кросс-бордера "плотно входят в кровеносную систему экономики", рассуждает он.

Если введение сбора все же одобрят, неизбежен рост цен для конечного потребителя, констатирует собеседник "Коммерсанта" на рынке интернет-торговли. "В связи с этим есть существенный риск сильного снижения темпов роста объемов интернет-покупок в России. Это приведет к меньшей загрузке инфраструктуры и негативно отразится на ее качестве для покупателей в стране и за ее пределами, тем самым ударив по всем игрокам рынка интернет-торговли",- полагает он.

Следует не ограничивать покупки россиян, а работать над развитием экспорта российских товаров за рубеж, считает президент объединяющей зарубежных участников рынка e-commerce Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.