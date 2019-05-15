Стипендии выплатят и при заблокированных счетах

В ближайшее время Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении, который расширяет перечень финансовых операций, доступных бюджетным учреждениям при блокировке их лицевых счетов. Речь идет о предоставлении всем вузам возможности выплачиватьстудентам даже при возникновении проблем с налоговой инспекцией или судебными приставами, пишет первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев в своей статье, опубликованной в "Российской газете"

По действующему законодательству операции по расходованию средств на лицевых счетах бюджетного учреждения блокируются при нарушении решений налоговых органов и требований, указанных в исполнительных документах. При этом есть ряд исключений. Во-первых, после блокировки учреждение может осуществлять операции по устранению вышеуказанных нарушений. Во-вторых, не приостанавливается выдача денежных средств для оплаты труда лиц, работающих по трудовому договору. В-третьих, должны уплачиваться налоги и страховые взносы на обязательное социальное страхование за сотрудников.

Группа депутатов фракции "Единая Россия" в Госдуме предложила дополнить этот список исключений. "С нашей точки зрения, даже если счет заблокирован, бюджетные учреждения должны продолжать выплачивать стипендии и пособия студентам, обучающимся очно за счет бюджетных ассигнований. В настоящее время денежные средства для выплаты стипендий поступают на счет учебного заведения из бюджетов разных уровней, но не выдаются учащимся до его разблокировки", - пишет А.Исаев.

От отмечает, что у многих студентов очной формы обучения нет никаких источников дохода помимо стипендии: они не имеют возможности трудоустроиться на полную ставку и в то же время отказываются от помощи родителей в силу возраста. Таким образом, стипендия оказывается основным средством существования для сотен тысяч молодых людей.

"Кроме того, практически в каждом вузе среди студентов есть получатели дополнительных выплат: в первую очередь это сироты и инвалиды. Положенные им деньги не должны удерживаться ни при каких обстоятельствах, поскольку эти молодые люди находятся в наиболее сложной жизненной ситуации", - подчеркивает депутат.