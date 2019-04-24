Самые опасные рабочие места закроют

24 апреля. FINMARKET.RU - В России закроют самые опасные рабочие места или трансформируют их в менее опасные. Для этого Минтруд совместно с профсоюзами и работодателями подготовил поправки в Трудовой кодекс, рассказал в рамках Всероссийской недели охраны труда глава ведомства Максим Топилин. Документ внесен в правительство и, как ожидается, до конца весенней сессии поступит в Госдуму, сообщает "Российская газета"

Как пояснил министр, суть его в том, чтобы работодатели начали заблаговременно выявлять риски на своих предприятиях и сводить их к нулю. "Нам необходимо перейти от подхода реагирования на несчастные случаи, производственный травматизм на проактивный подход, на попытку заблаговременного выстраивания технологий выявления рисков для работников", - сказал Топилин.

Как пояснили в Минтруде, законопроектом предусматривается личное участие работников в обеспечении безопасных условий труда на своих рабочих местах; их право на получение информации об условиях труда и всех существующих рисках, введение учета микротравм и анализ их причин. Важный пункт - введение запрета на работу в условиях труда, которым по результатам спецоценки установлен 4-й класс опасности (опасные условия труда). Значит, они будут закрываться или переоснащаться.

Кроме того, будет внедрен институт самостоятельной оценки работодателем соблюдения требований трудового законодательства, которая будет проводиться по заранее сформированному Рострудом перечню вопросов. В онлайн-инспекции по труду работодатель уже может заполнить проверочные листы и сам себя проверить, теперь у такого рода самопроверок появится специальный статус.

Доля рабочих мест с неблагоприятными условиями труда снижается, отмечают в Минтруде. Достигнув десятилетнего пика в 2014 году (39,7%), показатель в 2017 году составил 37,9%. Благодаря улучшению условий труда с 2015 года в России на 15% сократились потери общего фонда рабочего времени, что привело к снижению экономических потерь работодателей, констатировал министр.