Каждое пятое рабочее место в России опасно для здоровья

18 апреля. FINMARKET.RU - В России каждое пятое рабочее место из 27 млн оказалось с вредными или опасными условиями труда. Таковы данные спецоценки условий труда 84% рабочих мест в России, сообщает Минтруд. Это касается более 35 млн работников, пишет "Российская газета"

Однако людей, страдающих от вредных рабочих факторов и профзаболеваний, в стране гораздо больше, полагает проректор Академии труда и соцзащиты Александр Сафонов.

Согласно данным Минтруда, 79% проинспектированных рабочих мест оказались все-таки с оптимальными или допустимыми условиями труда, остальные (21%) - с вредными или опасными.

Наони влияют по-разному. На одних рабочих местах (их 2,8 млн) организм работника, как правило, не восстанавливается от вредных и опасных воздействий до начала следующего рабочего дня. На других (2,3 млн) - условия труда способны вызвать стойкие изменения в организме, приводящие к развитию профзаболеваний. Еще на 366 тыс. рабочих мест на работников воздействуют вредные факторы, которые приводят к стойким изменениям в организме человека.

Но это, по утверждению А.Сафонова, лишь верхушка "айсберга". Хотя бы потому, что многие, которые официально не считаются вредными, на самом деле именно такие. Плюс в России процветает неформальная занятость, и никто не знает, какие в ней условия труда. А в неформальном секторе, по словам А.Сафонова, работает практически каждый пятый россиянин.

К тому же многие реальные обладатели профзаболеваний даже не догадываются, что появление болезней у них связано именно с работой, так как система выявления профзаболеваний в России практически отсутствует. И врачи в большинстве случаев не связывают появление у человека болезни с его профессией, говорит А.Сафонов.

И если с работниками промпредприятий, официально признанных вредными и опасными, все более-менее понятно, то с офисными работниками все гораздо сложнее. Их условия труда официально признаются безопасными, отмечает А.Сафонов. Однако некачестчсвенная мебель, мерцающие экраны компьютеров, искусственное освещение (часто тоже некачественное) могут спровоцировать ухудшение здоровья.

Как считает А.Сафонов, в условиях, когда люди большую часть времени проводят на вредной работе, не приходится говорить о росте популярности здорового образа жизни, так как он начинается с по-настоящему здоровых условий труда.

По мнению эксперта, давно пора менять законодательство, нужно пересмотреть список профзаболеваний, усилить профилактическую медицину, нужен поиск новых форм оценки вредности, контроля и самоконтроля соблюдения требований охраны труда.