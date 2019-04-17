ЦБР собирается защитить граждан от мошеннических звонков

17 апреля. FINMARKET.RU - Банк России, пытаясь защитить граждан от мошеннических звонков, решил собрать с банков номера телефонов, по которым они взаимодействуют с клиентами. Цель - передать номера операторам связи, чтобы те могли блокировать мошеннические

ЦБ разослал банкам письмо "О противодействии кредитному мошенничеству" за подписью зампреда Дмитрия Скобелкина, направленное на борьбу с хищением средств у клиентов-физлиц с использованием техники подмены номера.

В документе, пишет "Коммерсант" , регулятор настоятельно рекомендует кредитным организациям в срок до 30 мая определить и представить в ЦБ списки номеров телефонов, которые используются банками только для приема входящих звонков от клиентов. Также необходимо представить перечни телефонных номеров, которые используются для звонков клиентам банков.

Помимо этого, регулятор рекомендует банкам при обслуживании клиентов в системе телефонного банкинга в автоматическом режиме использовать дополнительный параметр аутентификации (секретный код).

Письмо появилось в связи с массовыми хищениями средств у физлиц, когда мошенниками использовали технологию подмены номера. Злоумышленники, подменив номер клиента, звонили в банк и через автоинформатор получали информацию об остатке на счете, последних операциях, а далее уже с подменой номера банка звонили потенциальной жертве и, оперируя полученными данными, узнавали CVV коды и иную информацию.

В Центробанке "Коммерсанту" сообщили, что номера телефонов банков необходимы для подготовки механизма противодействия злоумышленникам, регулятор работает в этом направлении по договоренности с Минкомсвязью и операторами связи. В Минкомсвязи добавили, что в процессе участвуют также Роскомнадзором, МВД и крупнейшие российские

Кредитные организации оценивают ситуацию по-разному. Мнения операторов связи по данному вопросу также расходятся. Есть расхождения в мнениях и относительно введения дополнительного идентификатора при звонке клиента на автоинформатор.

А эксперты по информационной безопасности называют предложение полумерой, которая отсечет часть звонков, но лишь временно.