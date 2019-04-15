В рунете появилась новая схема мошенничества

15 апреля. FINMARKET.RU - В апреле в Роскомнадзор и МВД поступили жалобы интернет-пользователей, ставших жертвами мошеннической схемы, оборот которой может составлять сотни миллионов рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник. По его словам, пользователи получали предложение поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с гарантированным вознаграждением, после чего их просили заплатить комиссию "за перевод документов" и ввести данные банковской карты. При выводе средств использовалась платежная система Tele2, утверждает источник: "Сервер, к которому подключен мошеннический сайт, эмулирует плательщика на сайте Tele2, и сумма переводится в пользу заранее купленной сим-карты оператора". После этого мошенник через личный кабинет на сайте Tele2 якобы выводит средства.

В Роскомнадзоре подтвердили факт получения жалоб: "Установить факты мошенничества возможно только по результатам оперативно-разыскной деятельности, что не входит в сферу полномочий Роскомнадзора". В МВД не предоставили комментариев. Источник газеты в правоохранительных органах отметил, что "любые возможности для анонимных проводок, которые потенциально могут быть использованы для криминальных схем, будут проверяться и пресекаться".

Для ограничения подозрительных трансакций сотовые операторы в том числе устанавливают лимиты по снятию наличных - обычно это 5-15 тыс. руб. в день и до 400 тыс. руб. в месяц. По словам источников "Коммерсанта" на рынке связи, у Tele2 лимит трансакции составляет 15 тыс. руб., но трансакций можно совершить до 50 в сутки. На сайте Tele2 указано, что перевод средств с мобильного счета ограничен 600 тыс. руб. в месяц, а лимит на получателя в день - 100 тыс. руб. Ужесточить контроль над операциями с мобильными счетами уже предлагали депутаты во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно их законопроекту, обязательному контролю должны подлежать операции по счету мобильного свыше 50 тыс. руб. (сейчас лимит - 600 тыс. руб.).

В Tele2 заявили "Коммерсанту", что жалоб нас использованием сим-карт оператора в последнее время не было. Компания принимает все необходимые меры по борьбе с мошенниками в соответствии с законом и успешно борется с фродом, настаивают в пресс-службе Tele2. Там уточнили, что недавно Tele2 перестал принимать платежи на сайте через платформу ChronoPay и сейчас работает с Газпромбанком. У Tele2 общий лимит на все сервисы мобильной коммерции составляет 1 млн руб. на сим-карту в месяц, банки-партнеры ставят свои лимиты на пополнение банковской карты - до 600 тыс. руб. в месяц, указали в операторе.

Схема мошенничества с массовыми переводами на счета абонентов мобильных операторов и выводом денег на сторонние карты ненова, она начала активно использоваться еще в 2010 году, говорит начальник отдела по противодействию мошенничеству "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. При этом, с точки зрения оператора, такая активность хотя и выглядит подозрительно, но не является по факту хищением, потому что деньги крадут с банковской карты человека, проходящего опрос, отмечает он.