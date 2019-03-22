Сдачу квартир в краткосрочную аренду упорядочит закон о туристическом жилье

22 марта. FINMARKET.RU - Рынок квартир, сдаваемых туристами в краткосрочную аренду, должен быть регулируемым, считают в "Опоре России", выступившей с инициативой о создании закона о туристическом

Об этом говорится в письмах, направленных главой организации Александром Калининым председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, пишет "Коммерсант"

В пресс-службе Госдумы на запрос "Ъ" не ответили. В пресс-службе Совета Федерации за комментариями направили к сенатору Игорю Фомину, курирующему туризм. Он пояснил, что сейчас основные силы сенаторов концентрируются на согласовании отсрочки вступления в силу закона о запрете работы гостиниц, прежде всего хостелов, в жилых помещениях.

"Опора России" свое предложение относительно создания закона о туристическом жилье тоже сформулировала в рамках полемики об отсрочке закона о хостелах. Поправки к Жилищному кодексу, которые разрешают хостелам располагаться только в нежилых помещениях и при наличии согласия большей части жильцов, депутаты Госдумы внесли еще в 2015 году. Законопроект долго дорабатывался и был принят в третьем чтении только 6 марта этого года. Но уже 13 марта его отклонил Совет Федерации.

Как объясняет И.Фомин, если поправки вступят в силу сейчас, то доходы бюджета за год сократятся на 2 млрд руб. По его словам,ограничит работу 2 тыс. средств размещения, где трудятся 12-15 тыс. человек. Поэтому предложения "Опоры России" в этом контексте пока обсуждаться не могут.

Однако хостелы - не основные средства размещения, деятельность которых может упорядочить создание закона о туристическом жилье. Как следует из текста письма "Опоры России", речь в первую очередь идет о квартирах и частных домах, которые собственники сдают через такие системы бронирования, как Airbnb. В ряде регионов доля таких предложений составляет половину от всего объема средств размещения туристов.

В "Опоре России" уверены, что собственников зарегистрированных средств размещения ситуация ставит в неравное положение. У тех, кто сдает посуточно квартиры, нет расходов на налоги, обеспечение безопасности, миграционный учет гостей - это позволяет им держать более низкую стоимость размещения.

Как пояснил "Ъ" вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников, создание закона о туристическом жилье может решить проблему квартир, которые работают в качестве дешевых хостелов, размещая мигрантов. "Текущая редакция законопроекта, подготовленная Госдумой, эту проблему никак не затрагивает", - убежден он.

Эксперты не исключают, что начало регулирования этого рынка станет причиной сокращения предложения краткосрочной аренды квартир в ближайшей перспективе, но в течение года его объем восстановится. А гендиректор "Суточно.ру" Юрий Кузнецов считает, что многие собственники квартир будут вынуждены уйти в тень.