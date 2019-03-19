Бизнес против введения в НК шести основных неналоговых платежей

19 марта. FINMARKET.RU - Вчера четверка бизнес-объединений - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), "Деловая Россия" и "Опора России" - отправила президенту Владимиру Путину письмо с заявлением о своем несогласии с предложением Минфина ввести 6 основных неналоговых платежей в Налоговый кодекс, пишет "Коммерсант"

Главы бизнес-объединений (Александр Шохин от РСПП, Сергей Катырин от ТПП, Алексей Репик от "Деловой России" и Александр Калинин от "Опоры России") просят главу государства дать поручение правительству ускорить разработку рамочного законопроекта "О регулировании отдельных обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Такой законопроект должен установить запрет на взимание неналоговых платежей, не включенных в реестры и перечни. Предложенная Минфином концепция реформирования квазиналогов, по мнению четверки, не соответствует поручению президента от марта 2016 года, "не решает поставленной задачи по систематизации законодательства" и лишь увеличивает давление на

Минфин в начале марта сообщил, что законопроект о переносе в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей (утилизационный, экологический и курортный сборы, плата за негативное воздействие на окружающую среду, плата с грузовиков через систему "Платон" и сборы с операторов связи) предполагается внести в правительство в ближайшее время.

Полагая, что это приведет к росту фискальной и административной нагрузки, бизнес на съезде РСПП 14 марта обратился к президенту с просьбой не торопиться с включением "неналогов" в НК. Пожелание "не спешить с этим вопросом" В.Путин перенаправил первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову. "Тем более что это пока не законопроект, а идея Минфина, ничего здесь пока не сформулировано окончательно", - сказал тогда президент.

В результате сейчас в Минфине рассчитывают на то, что взгляды Кремля на проблему будут формализованы в поручениях президента по итогам съезда РСПП, говорит собеседник "Ъ" в финансово-экономическом блоке правительства. До этого, по его словам, каждая из сторон может по-своему толковать услышанное на съезде. Ведь кроме слов о необходимости не спешить с погружением неналоговых платежей в НК, предприниматели на съезде услышали и рекомендацию президента перестать сопротивляться модернизации экологического госрегулирования. Как отмечет "Коммерсант", экологический сбор является наиболее чувствительным для компаний среди шести названных неналоговых платежей.

Из полученного вчера газетой комментария Минфина ясно, что министерство менять свой вариант с НК на вариант с отдельным законом о "неналогах" не намерено. "В начале работы над данной темой Минфин рассматривал вариант создания рамочного законопроекта, устанавливающего общие правила введения и изменения платежей. Однако в ходе обсуждения стало понятно, что проблемы с неналоговыми платежами гораздо глубже и требуют не столько рамочного, сколько содержательного, отраслевого урегулирования", - пояснили в министерстве. Там сообщили, что продолжат "диалог с бизнесом", в котором определят "четкий перечень неналоговых платежей, которыми целесообразно дополнить Налоговый кодекс". "При этом при переносе регулирования неналоговых платежей в НК содержание, размер и порядок уплаты платежей и их целевое назначение не должны измениться", - обещает Минфин.