Правительство может пересмотреть платежи бизнеса

18 марта. FINMARKET.RU - Ставки по ряду неналоговых платежей для бизнеса могут быть пересмотрены. Ведомствам придется скорректировать размер некоторых сборов до справедливого уровня, а часть из них и вовсе исключить. Об этом рассказала "Известиям" директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. Все платежи, связанные с государственными реестрами, должны устанавливаться в Налоговом кодексе (НК) как государственные пошлины, считают в Минфине. Однако при их переносе в налоговое законодательство необходимо проанализировать экономическую обоснованность нынешних размеров платы и скорректировать их, сказала Е.Лебединская.

Глава РСПП Александр Шохин ранее говорил, что неналоговые платежи, связанные с реестрами и соответствующие понятию госпошлины, следует как можно скорее инкорпорировать в НК. По его мнению, это позволит защититься от появления новых видов обязательных сборов и урегулировать стоимость существующих.

В НК размер госпошлины должен определяться исходя из затрат на оказание соответствующей госуслуги. Вопрос, насколько эти показатели соотносятся друг с другом, для платежей, установленных вне НК, на данный момент остается открытым, уверена Е.Лебединская. Особенно это касается сборов за информацию, предоставляемую в электронной форме. Стоимость схожих процедур может различаться в несколько раз, говорит чиновник.

В Минфине сообщили, что при анализе платежей, связанных с государственными реестрами, были выявлены и скрытые — те, что могут предшествовать, например, формально бесплатному включению в реестр.

Эффективность и прозрачность действующей системы обязательных неналоговых платежей действительно вызывают множество вопросов, согласен президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. По его словам, в целом такие «квазиналоги» обходятся предпринимателям ежегодно более чем в 1 трлн рублей.

Кабмин стратегически определился с будущим неналоговых сборов. Шесть из них, близкие по своей природе к налогам, Минфин хочет включить в НК. Проект находится на рассмотрении в правительстве, сообщали в ведомстве в начале марта. В частности, речь идет о переносе в Налоговый кодекс экологического, утилизационного и курортного сборов, платы за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам и использование связи.

Однако резко против включения данных платежей в НК выступил бизнес: это приведет к дополнительному давлению на предпринимателей, поскольку за нарушение положений Налогового кодекса предусмотрена гораздо более жесткая ответственность, вплоть до уголовной. Данную проблему предприниматели отдельно подняли на встрече с президентом на съезде РСПП. Владимир Путин попросил министра финансов Антона Силуанова не торопиться с внесением поправок в Налоговый кодекс.

Остальные платежи сгруппированы в шесть однородных категорий, отмечают "Известия". В первую входят сборы за включение в госреестры и получение из них сведений. Во вторую — платежи за услуги, которые могут быть получены на конкурентном рынке. В третью — за услуги госорганизаций-монополистов. В четвертую — компенсации, например, за вред водным объектам или лесам. В пятой группе — сборы за обязательные экспертизы, аудит, испытания, которые осуществляют исключительно госорганы и учреждения. В шестой — за услуги обязательного контроля (обследования, мониторинги и так далее).