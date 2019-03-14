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14 марта 2019 года 09:05
Определены критерии подозрительных операций с недвижимостью
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Михаил Терещенко/ТАСС
14 марта. FINMARKET.RU - Сделки с недвижимостью могут попасть под контроль Росфинмониторинга. "Чрезмерная скрытность и неопределенность ответов", "настаивание на проведении расчетов наличными", "участие в сделке лиц нетипичной <...> возрастной и социальной группы" - эти и другие признаки могут свидетельствовать о том, что недвижимость покупается для легализации преступных доходов. Письмо с подобными критериями высокорисковых операций Росфинмониторинг и Федеральная нотариальная палата (ФНП) в начале марта разослали нотариусам, пишут "Ведомости". Использование недвижимости для легализации Росфинмониторинг относит к операциям с умеренным риском. Недвижимость удобно использовать для отмывания денег, поскольку издержки при ее покупке сравнительно невелики, указывал Росфинмониторинг в отчете "Национальная оценка рисков легализации преступных доходов" за 2017-2018 гг. Кроме того, ее можно купить за наличные, хотя доля таких расчетов снижается, а все операции свыше 3 млн руб. подлежат обязательному контролю Росфинмониторинга. Как отмечает Росфинмониторинг, риэлторы активно информируют службу о подобных сделках, но, как правило, в России они выступают не участником сделки, а консультантом, т. е. финансы через них не проходят. Поэтому важна вовлеченность в контроль банков и нотариусов. А представитель ФНП напоминает, что нотариусы тоже обязаны информировать Росфинмониторинг, так как с преступными и мошенническими схемами они сталкиваются регулярно. Перечень оснований для подозрений широк: попытки скрыть истинного участника сделки, уклониться от ответа на вопрос, не является ли клиент публичным должностным лицом, использование в расчетах наличных, занижение стоимости и т. д., перечисляется в письме. Эти признаки давно были опубликованы в приказе Росфинмониторинга, указывает нотариус Александр Сагин. Но не все сделки с недвижимостью нужно нотариально заверять - если собственник один, то можно заключить сделку в простой письменной форме, и мошенники, как правило, используют именно ее. Между тем, как считает председатель совета директоров "Бест-новостроя" Ирина Доброхотова, некоторые из критериев могут ущемить права добросовестных покупателей или продавцов недвижимости, например осложнить покупку 20-летним человеком слишком дорогой квартиры или продажу имущества пожилым человеком. Не совсем понятно, как и кто должен запрашивать перед сделкой у клиентов информацию о доходах и происхождении средств, так как риэлторы не уполномочены это делать, указывает она.
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Ключевые слова: РФ, недвижимость, сделки, Росфинмониторинг
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