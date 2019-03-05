Обязательные условия локализации для автопрома могут отменить

5 марта. FINMARKET.RU - Автоконцерны все-таки не заставят в обязательном порядке производить включевые элементы машин, как предлагал Минпромторг. Минэкономики при поддержке вице-премьера Дмитрия Козака предложило дать автопрому выбор, какие именно компоненты производить в РФ. Такой подход, по данным "Коммерсанта", в целом поддержал даже Минпромторг, хотя в отрасли опасаются - при такой схеме производить сложные узлы и заниматься НИОКР никто не будет.

Правительство может серьезно поменять правила игры для автоконцернов по получению господдержки, отмечает "Ъ". Минэкономики по поручению вице-премьера Дмитрия Козака представило поправки к ключевому постановлению правительства №719, которое определяет, какая продукция считается произведенной в РФ. Эти поправки, в отличие от идей Минпромторга, дают автоконцернам свободу в отношении того, какие именно компоненты автомобиля локализовать и в какие сроки.

В июле 2018 года Минпромторг представил кардинальные изменения правил подсчета локализации для отрасли. Министерство предлагало ввести систему, в которой каждому компоненту автомобиля соответствует определенное число баллов, при этомнекоторых компонентов (двигатель, коробка передач и т. д.) и определенные операции (например, НИОКР) становились обязательными. Если автоконцерн не набирал минимального числа баллов и не выполнял обязательных операций, то не получает доступ к госзакупкам и господдержке. В отрасли тогда сочли новые требования неисполнимыми.

В Минэкономики сочли, что автоконцерны могут сами выбирать, что им экономически целесообразно локализовать, отказавшись от обязательных операций.

Еще более важно, пишет "Ъ", что Минэкономики впервые предложило формально привязать все ключевые меры господдержки к выполнению критериев локализации. Это льготные автокредиты и лизинг, банковская субсидия для экспорта, а также субсидия на компенсацию части затрат при производстве автомобилей, их узлов и агрегатов (де-факто компенсация роста ставок пошлин на ввоз автокомпонентов).