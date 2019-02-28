Эксперимент по самозанятым может быть расширен с 2020 года

28 февраля. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) работает над улучшением системы регистрации самозанятых граждан и к лету намерена предложить решения, которые позволят распространить эту систему на всю страну. Об этом рассказал глава ФНС Михаил Мишустин на "правительственном часе" в Совете Федерации, пишет "Российская газета".

Напомним, налог на профессиональный доход в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.

Сейчас налоговики заняты донастройкой системы. "В первую очередь, мы хотим, чтобы продукт был удобным", - отметил Мишустин.

К лету ФНС намерена предложить "катастрофоустойчивое решение" для всей страны и планирует доложить Совету Федерации о готовности распространить эксперимент на другие субъекты, сообщил он. "Я считаю, что в осеннюю сессию можно распространить, возможность есть, на другие регионы, если они этого захотят", - сказал глава ФНС.

"Коллеги, надо сделать все, чтобы с 1 января 2020 года все субъектывключились системно в эту работу", - поддержала Мишустина спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Глава Совфеда напомнила, что государство взяло на себя повышенные социальные обязательства, на которые потребуются дополнительные средства. "Где взять деньги, Михаил Владимирович?" - спросила она, обращаясь к Мишустину.

Резервы для повышения налоговых поступлений есть. Прежде всего это инвентаризация объектов недвижимости, считает глава ФНС, "земельных участков, зданий и сооружений, всего того, что есть на территории страны", включая незавершенные объекты и участки, выпавшие из оборота. Больше налогов можно собрать и после наведения порядка с кадастровой оценкой недвижимости.

Еще один резерв - налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Но для этого надо вывести доходы россиян из "серой" зоны, чем и занимаются комиссии по легализации зарплат. Далее - найти источники налоговых поступлений можно в работе электронных денежных систем и кошельков.

Наконец, дополнительные налоговые поступления найти у агрегаторов, всех тех, кто работает в интернете, зарабатывает деньги и помогает другим это делать. На таких площадках сделки совершаются напрямую между продавцом товара или услуги и покупателем. "Там тоже государство должно быть", - уверен глава ФНС. Еще один источник подсказала ему сама Валентина Матвиенко - это лесная отрасль, которая в советские годы формировала до 30% бюджета, а сейчас оказалась убыточной. "Мы надеемся, что вы в лесу найдете много денег и принесете их в региональные и федеральный бюджеты", - сказала она.