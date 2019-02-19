ЦБ хочет контролировать взыскание долгов банками

19 февраля. FINMARKET.RU -не полностью поддержал проект закона, который разработал Минюст для совершенствования административной ответственности в области защиты прав физлиц при взыскании банками просроченной задолженности, пишет "Коммерсантъ". В министерстве предлагали убрать из КоАП спорную формулировку "за исключением кредитных организаций".

В Минюсте указывают, что данное исключение привело к формированию противоречивой судебной практики. Зачастую суды отказывают в привлечении банков к административной ответственности, поскольку считают, что кредитные организации не являлись субъектами административного правонарушения. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за 2018 год сотрудники службы возбудили в отношении кредитных организаций 45 дел об административных правонарушениях, допущенных при взыскании задолженности. По десяти делам судами назначены штрафы на общую сумму 260 тыс. руб. При этом в прошлом году количество принятых службой обращений граждан о нарушениях при взыскании долгов в отношении кредиторов почти в два раза превышает количество обращений в отношении коллекторов — 12,7 тыс. против 7,08 тыс. штук соответственно.

Также законопроект предусматривал передачу полномочий по привлечению банков к ответственности за нарушения при взыскании долгов ЦБ и уравнивание размера штрафов для них и коллекторов. Сейчаси микрокредиторов наравне с коллекторами штрафует ФССП, однако штрафы для кредиторов в 2,5 раза ниже, чем для профессиональных взыскателей (от 50 тыс. до 500 тыс. руб.).

В ЦБ подтвердили, что не поддержали проект в части распространения КоАП на кредитные организации, поскольку «право применения регулятором мер воздействия к кредитным организациям, нарушающим законодательство, в том числе положения №230-ФЗ, уже содержится в законе "О Центральном банке". При этом в ЦБ отказались предоставить данные о количестве банков, к которым за время действия 230-ФЗ были применены меры за его нарушение, поскольку эти сведения «не относятся к публичной информации».

В то же время ЦБ считает целесообразным закрепить за собой применение мер административного воздействия за нарушения порядка взыскания поднадзорными некредитными финансовыми организациями, исключив микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и ломбарды из положений ст. 14.57 КоАП, пишет "Ъ".