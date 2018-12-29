Рост деловой активности в сфере услуг РФ был существенным, несмотря на снижение

29 декабря. FINMARKET.RU -PMI сферы услуг России в декабре 2018 года снизился до 54,4 пункта с 55,6 пункта в ноябре, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в декабре составил 53,9 пункта против 55 пунктов в ноябре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

В исследовании отмечается, что в декабре роста деловой активности в сфере услуг РФ оказался существенным, несмотря на снижение темпов роста. Это было связано с увеличением объемов новых заказов как от внутренних, так и от иностранных клиентов. Более того, итоги 4-го квартала были самым сильным за 2018 год, несмотря на декабрьские данные, свидетельствующие о минимальном росте деловой активности за 4 месяца. Темпы роста новых заказов были одними из максимальных за 2018 год

В октябре индекс PMI сферы услуг составил 56,9 пункта, в сентябре - 54,7 пункта.

Декабрьские данные указали на значительный рост деловой активности в российской сфере услуг на фоне резкого расширения новых заказов. Спрос от иностранных клиентов усилился, и темпы роста новых экспортных заказов ускорились до максимальных в этой серии. Несмотря на дальнейшее падение незавершенных заказов, компании увеличивали численность служащих более быстрыми темпами, так как ожидания относительно будущей деловой активности повысились до второй по силе степени с февраля этого года. "Фактически, темпы роста новых заказов из-за рубежа были максимальными за всю историю данного исследования, начавшегося в сентябре 2014 года", - отмечается в исследовании.

Вслед за устойчивым ростом новых заказов компании увеличили число рабочих мест в декабре. Темпы роста занятости ускорились до восьмимесячного максимума на фоне повышения рабочих нагрузок.

Незавершенные заказы в декабре сократились 13-й месяц подряд. Падение было существенным, а его темпы оказались выше тренда, несмотря на некоторое замедление с ноября.

Темпы инфляции закупочных цен замедлились второй месяц подряд в декабре. Тем не менее, российские поставщики услуг указали на существенный рост затрат в целом. Участники, указавшие на повышение, объясняли это увеличением заработной платы и ростом цен на энергоносители. В связи с этим компании стремились частично переложить увеличившееся бремя расходов на клиентов путем повышения цен на. Рост отпускных цен в целом был устойчивым, но уровень инфляции опустился ниже среднего в этой серии.

Деловые ожидания в российской сфере услуг повысились в декабре. Ожидания дальнейшего роста новых заказов и устойчивый рост деловой активности повлияли на позитивные настроения. Степень оптимизма была второй максимальной с февраля и высокой в контексте исторических данных.

"Итоговые квартальные показатели роста были самыми сильными за год, при этом уровень занятости и деловая уверенность повысились, что указывает на оптимизм по всему сектору услуг, перетекающий в 2019 год. Несмотря на то, что текущие прогнозы IHS Markit говорят о незначительном замедлении роста ВВП в 2019 году, последнее расширение новых заказов осталось существенным. Участники исследования также указали на рост новых экспортных заказов, который был максимальным за всю историю исследования данного показателя, которое началась в 2014 году, что свидетельствует о высоком спросе со стороны международных клиентов. Инфляционное давление ослабло, и темпы роста как закупочных, так и отпускных замедлились в декабре на фоне усиления конкуренции. На совокупном уровне как производители, так и поставщики услуг указали на существенное увеличение объемов производства в декабре. Занятость продолжала расти, как и деловые ожидания, и степень оптимизма была одной из самых сильных с 2012 года", - отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, чьи слова цитируются в пресс-релизе.