Сбербанк готов выдавать россиянам электронные документы

16 ноября. FINMARKET.RU - Электронные удостоверения личности нового образца планирует выдавать Сбербанк России в своих отделениях с функцией госуслуг, сообщают "Известия" со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

"Удостоверение личности нового поколения появится в России до 2024 года. Документ заменит собой обычный общегражданский паспорт, СНИЛС и ИНН. Также обсуждается возможность интеграции в новые паспорта водительских прав, отметил источник "Известий", близкий к Минкомсвязи. Предоставлять госуслуги населению могут все кредитные организации, отвечающие ряду требований, отметили в Минэкономразвития. Однако кроме Сбербанка это сейчас мало кто делает", - говорится в публикации.

"Сроки выдачи электронных паспортов зависят от правительства. Если оно примет соответствующее решение, мы их поддержим и организуем выдачу электронных паспортов в наших так называемых "Сбер-МФЦ"", - сказал А.Попов.

По его словам, Сбербанк готов оформлять и электронные водительские права, как только их стандарт утвердит министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

В Минкомсвязи не ответили на вопрос издания, когда по планам министерства в России появятся электронные водительские права.

При этом источник, близкий к Минкомсвязи, пояснил газете, что водительские права нового поколения и электронные паспорта могут быть объединены в один документ с чипом. Дата выпуска чипа официально не утверждена, добавил он.