Новый вид мошенничества на рынке кредитов появился в России

4 августа. FINMARKET.RU - На российском рынке кредитования появился новый вид мошенничества. Нелегальные кредиторы, маскирующиеся под микрофинансовые организации и не имеющие лицензии Центробанка, вместе с договорами займа обманным путем заставляют клиентов подписывать договор о купле-продаже квартиры. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП). По словам официальных представителей ФНП, мошенники рассчитывают на невнимательность своих жертв.

"При выдаче займа заемщику предлагают подписать различные справки и согласия на обработку данных; договор купли-продажи жилья оказывается в этой кипе документов, - пояснил газете руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов. - Кредитный договор, как правило, кладется сверху, далее идут справки, договор на продажу квартиры и уже потом оставшиеся документы".

После подписания бумаг гражданин теряет квартиру фактически на месте. Уже спустя пару дней к нему приходят представители кредитора и начинают требовать покинуть жилплощадь. Чаще всего жертвами преступников становятся пенсионеры: пожилым проще подсунуть нужную бумагу и отвлечь от ее содержания.

В ФНП "Известиям" сообщили, что случаи нового вида мошенничества уже зафиксированы в Москве, Химках, Сочи, Смоленске, Свердловской области, Карелии и Хакасии. По словам В.Климова, число жертв преступников уже достигает нескольких десятков человек по всей стране. Он также отметил, что, помимо нелегалов, такой схемой иногда пользуются и микрофинансовые организации, входящие в реестр ЦБ, - недавно такой случай был зафиксирован в Подмосковье.

В пресс-службе МВД сообщили, что органы внутренних дел на постоянной основе информируют граждан о различных видах мошенничества, размещают соответствующую информацию на официальных ресурсах и в соцсетях.

"Несмотря на это, в подразделения полиции продолжают поступать заявления от граждан, ставших жертвами злоумышленников, которые специализируются на мошенничестве в кредитно-финансовой сфере, - отметили в пресс-службе МВД. - Только в июне в ГУЭБиПК МВД поступило четыре обращения подобного рода, проверка которых в настоящее время не завершена".

По словам представителей ФНП, судам непросто встать на сторону пострадавших даже в случае, если очевидно, что людей обманули. Шанс доказать, что жертву ввели в заблуждение, невелик.

"Уберечься от мошенников можно только одним способом: внимательно читать те документы, которые собираетесь подписать, - отметил в разговоре с "Известиями" начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин. - Злоумышленники пользуются тем, что люди, которые испытывают острую нужду в деньгах, из-за своего безвыходного положения теряют бдительность".

Масштабом проблемы обеспокоены и российские власти. По итогам Госсовета президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить поправки в законодательство о запрете выдачи потребительских кредитов под залог ипотеки организациями и лицами, не являющимися специализированными организациями.