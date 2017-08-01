За нарушение прав инвалидов накажут полумиллионным штрафом

1 августа. FINMARKET.RU - Минтруд предложил установить особые меры защиты прав потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста и детей. Министерство считает нужным ввести дополнительные наказания за обман данных категорий граждан, пишут "Известия"

Минтруд подготовил проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации...". Корректировки должны быть внесены в закон "О защите прав потребителей" и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В поправках предусмотрено "введение ответственности за отказ в заключении договора или иное воспрепятствование в доступе к товарам, работам, услугам по причинам, связанным с состоянием здоровья, возрастом, ограничением жизнедеятельности потребителя", сообщили "Известиям" в Минтруде.

Как подчеркнули в министерстве, "иное воспрепятствование" подразумевает под собой "отказ в обслуживании инвалидов, лиц пожилого возраста и детей". В пресс-службе также сказали, что за это нарушение предлагаются наказания по двум статьям КоАПа. В ст. 14.7 "Обман потребителей" предлагается добавить отдельные наказания за "действия, совершенные заведомо в отношении потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста и детей". Предлагаемый размер штрафа составляет 100-500 тыс. рублей для юрлиц и 20 тыс. рублей для должностных лиц.

За игнорирование особых потребностей потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста или детей при реализации товара, работы или услуги Минтруд предлагает наказывать продавцов по ст. 14.8 КоАП "Нарушение иных прав потребителей". По этой статье наказание предлагается скромнее: до 20 тыс. рублей - для юрлиц и до 5 тыс. рублей - для должностных лиц.

В Минтруде подчеркнули, что законопроект сейчас прорабатывается с Минюстом, а размер штрафа в настоящее время не определен. Законопроект также проходит согласование с Минэкономразвития, Роспотребнадзором, Минфином, уточнили в пресс-службе Минтруда.

В Минюсте "Известиям" сказали, что к законопроекту Минтруда были высказаны замечания. И проект Минтруда будет доработан с учетом замечаний Минюста.

В Минэкономразвития отметили, что ведомство указало Минтруду на необходимость доработки проекта, а также проведения оценки регулирующего воздействия, "так как предложения могут значительно изменить баланс частных и публичных интересов".

В Роспотребнадзоре сказали, что необходимо установить запрет на отказ потребителю в заключении договоров купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг по причинам, связанным с его состоянием здоровья, преклонным возрастом или малолетством, материальным положением.