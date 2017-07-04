Порог задолженности для запрета на выезд за границу увеличат в 3 раза

4 июля. FINMARKET.RU -намерена увеличитьзадолженности для запрета наза границу. Так, минимальная сумма долгов, при которой пристав может ограничить гражданину РФ выезд за границу, хотят увеличить в 3 раза - с 10 тыс. до 30 тыс. руб.

Такие поправки в закон "Об исполнительном производстве" подготовил думский комитет по госстроительству и законодательству, сообщил "Известиям" член комитета Зариф Байгускаров. И сегодня комитет планирует утвердить поправки ко второму чтению в правительственный законопроект, предусматривающий изменения в законе "Об исполнительном производстве", следует из его повестки.

Новации должны вступить в силу 1 октября этого года. При этом послабление не затронет тех, кто уклоняется от выплаты алиментов и возмещения ущерба за ранее совершенное преступление.

Ко второму чтению в документе появилось уточнение: взаимодействие приставов и ФСБ должно идти в электронном виде, а его порядок и сроки должен определить Минюст по согласованию с ФСБ. Как рассказал "Известиям" З.Байгускаров (ЕР), ранее возглавлявший УФССП по Республике Башкортостан, предполагается, что ограничения на выезд будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

Ко второму чтению законопроект увеличивает сумму долга, при которой пристав может ограничить выезд человеку за границу, с 10 тыс. до 30 тыс. руб. Но этот порог увеличивается лишь временно. У должника есть 5 дней для добровольного погашения долга (это предусмотрено действующим законодательством). Если по истечении этого срока он не расплатится с долгами в течение 2-х последующих месяцев, невыездной порог будет вновь понижен до 10 тыс. руб. Это касается, в частности, долгов по кредитам, займам и услугам ЖКХ, а также любых других долгов, кроме тех, которые будут специально указаны в законе.

Однако, как отметил З.Байгускаров, нововведение не касается "социально значимых" долгов - по алиментам, возмещения вреда, причиненного здоровью, или вреда в связи со смертью кормильца, а также причиненного имущественного ущерба и морального вреда. Для этих случаев порог остается прежним - 10 тыс. руб.

По словам З.Байгускарова, ФССП уже поддержала этот законопроект. Ранее глава службы Артур Парфенчиков (сейчас - врио главы Карелии) критиковал документ, так как в случае его принятия на значительную часть должников нельзя будет влиять с помощью такой эффективной меры воздействия, как запрет на выезд за рубеж. В самом ведомстве от комментариев воздержались. Однако ранее в службе судебных приставов "Известиям" сообщили, что выехать за границу из-за долгов летом не смогут 2,3 млн россиян,которых по состоянию на май превысила 10 тыс. руб. За год невыездных граждан в РФ стало больше на 15%.