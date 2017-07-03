Акцизы на сигареты повысят после президентских выборов

3 июля. FINMARKET.RU - Правительствопредлагает поднять ставку акциза наи папиросы на 10% не с 1 января 2018 года, а с 1 июля, после президентских выборов.

Так, с 1 июля следующего года предлагается поднять ставку акциза на сигареты и папиросы с нынешних 1,562 тыс. до 1,718 тыс. руб. за 1 тыс. сигарет, пишет "Коммерсант" . Адвалорная часть акциза (процент от стоимости сигарет в рознице) при этом должна остаться на нынешнем уровне - 14,5%. Такой сценарий записан в поправках к Налоговому кодексу, внесенных кабинетом министров в Госдуму.

Как сказано в пояснительной записке к правительственному законопроекту, сдвиг на полгода сроков увеличения ставок на сигареты "приведет к потере доходов федерального бюджета на уровне порядка 12 млрд руб. в 2018 году". Из-за этого предложенный вариант ставок может претерпеть изменения при прохождении в Госдуме, считает главный редактор отраслевой медиагруппы "Русский табак" Максим Королев. "

Возможно, предвидя такое развитие событий, ассоциация "Табакпром" (в нее входят JTI, "БАТ Россия", "Донской табак", Imperial Tobacco и др.) в конце прошлой недели направила спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором попросила поддержать законопроект правительства. По словам собеседника "Ъ" в одной из табачных компаний, письмо с аналогичным содержанием было направлено также главе администрации президента Антону Вайно. В своих обращениях "Табакпром" напоминает, что в 2017 году произошел беспрецедентный рост акцизов: "Налоговая нагрузка на одну пачку сигарет выросла в среднем на 15 руб., что является самым высоким повышением цен в абсолютном значении за всю историю существования табачной отрасли в России".

Опрошенные "Ъ" табачные компании подтвердили, что они поддерживают вариант ставок правительства. "Он создает предсказуемость, необходимую для ведения бизнеса и инвестирования в экономику, а также позволит стабилизировать рынок после резкого повышения ставок акциза в прошлом году", - говорит вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI) в России Сергей Слипченко. По его мнению, при таком варианте ставок рост цен на сигареты в 2018 году будет умеренным. В этом году, по оценке JTI, средняя стоимость пачки сигарет в рознице в результате роста акциза вырастет на 16 руб. - с 92 до 108 руб.

"Табакпром". в своих письмах отмечает, что высокие цены на сигареты подталкивают потребителей переключаться на нелегальный продукт. Согласно данным ассоциации, в 1-м квартале 2017 года на нелегальные сигареты приходилось около 5% российского рынка, тогда как в том же периоде 2016 года их доля была только 1,1%.