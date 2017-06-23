Властям запретили отбирать выморочные квартиры у добросовестных покупателей

23 июня. FINMARKET.RU - Конституционный суд в четверг запретил властям отбирать выморочные квартиры у добросовестных покупателей: часть 1 статьи 302 Гражданского кодекса признана неконституционной в той мере, в которой она допускает изъятие имущества у гражданина, положившегося при совершении сделки на данные Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, по иску органа власти, не принявшего вовремя мер для оформления своих прав, пишут "Ведомости".

Решение принято по жалобе жителя Москвы Александра Дубовца, жертвы черных риэлторов. В 2008 г. он купил квартиру на ул. Удальцова; выяснилось, что ее владелец умер, не оставив наследников, а преступники подделали документы и оформили квартиру на подставных лиц. Дубовец стал последним звеном в цепочке перепродаж. В 2015 г. департамент городского имущества Москвы отсудил у Дубовца квартиру: раз она поменяла собственника незаконно, все следующие сделки не имеют силы и квартира принадлежит городу.

Заявитель доказывал, что примененная судами по его делу норма не соответствует Конституции: на последних покупателей ложится риск ненадлежащего исполнения властями своих функций. Конституционный суд согласился: выморочное имущество по иску органов власти не должно истребоваться без учета факта государственной регистрации права собственности и без оценки действий властей.

Покупатель жилья не должен брать на себя риск, связанный с недостатками, которые должно устранить само государство, указал Конституционный суд. Риск любой ошибки, допущенной государственным органом, несет государство, пишет суд, ссылаясь на решение ЕСПЧ от 2011 г.