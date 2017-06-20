Население перестало беднеть, началась стабилизация

20 июня. FINMARKET.RU - Глава Росстата Александр Суринов в интервью "Российской газете" объяснил, почему инфляция в наших кошельках часто не совпадает с росстатовской.

Так почему же цены растут быстрее официальных цифр?

Александр Суринов: "На сайте Росстата есть калькулятор персональной инфляции. Всем критикам советую сделать свои расчеты. Не хотят. Потому что надо скрупулезно фиксировать свои покупки.

Вчера вы купили маргарин, а сегодня - сливочное масло. Расходы выросли, и можно сказать, что цены выросли в два раза. А наши сотрудники сравнивают цены не просто на колбасу любительскую, а смотрят на товар конкретного производителя в конкретном магазине. Если товар пропал из продажи, мы должны найти похожий и постепенно ввести его в наше наблюдение и расчеты инфляции".

Как следует из слов главы Росстата, цифры показывают: "мы стали жить лучше или хуже"

"По структуре потребительских расходов я бы не стал утверждать, что продолжается обеднение населения. Скорее, стабилизация. За последний год немного вырос спрос на свинину, говяжью печень, сосиски и сардельки", - говорит Суринов.

Также он приводит данные, что спрос на рыбу остался в пределах 2015 года, за исключением красной икры (здесь минус 5 процентов). Также подросли продажи плавленых сыров, брынзы, сливок. При этом лишь один процент семей, по нашим обследованиям, сегодня утверждают, что не имеют средств для обеспечения себя полноценным питанием. Конечно, я не идеализирую ситуацию. "Но в любом случае нынешний кризис проходит не так драматично, как в 1990-е годы", подчеркивает глава Росстата.

И приводит еще одну иллюстрацию: "Резко сократилась доля личных подсобных хозяйств в производстве сельхозпродукции. То есть фермеры наращивают производство, а дачники на своих шести сотках теперь все реже занимаются разведением картошки-морковки. Люди не считают нужным тратить свое время на огород. Для сравнения: в 1992 году есть было нечего, и поэтому даже горожане пытались что-то вырастить на шести сотках. А сейчас мы этого не наблюдаем".