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20 июня 2017 года 09:20
Население перестало беднеть, началась стабилизация
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Сергей Коньков/ТАСС
20 июня. FINMARKET.RU - Глава Росстата Александр Суринов в интервью "Российской газете" объяснил, почему инфляция в наших кошельках часто не совпадает с росстатовской. Так почему же цены растут быстрее официальных цифр? Александр Суринов: "На сайте Росстата есть калькулятор персональной инфляции. Всем критикам советую сделать свои расчеты. Не хотят. Потому что надо скрупулезно фиксировать свои покупки. Вчера вы купили маргарин, а сегодня - сливочное масло. Расходы выросли, и можно сказать, что цены выросли в два раза. А наши сотрудники сравнивают цены не просто на колбасу любительскую, а смотрят на товар конкретного производителя в конкретном магазине. Если товар пропал из продажи, мы должны найти похожий и постепенно ввести его в наше наблюдение и расчеты инфляции". Как следует из слов главы Росстата, цифры показывают: "мы стали жить лучше или хуже" "По структуре потребительских расходов я бы не стал утверждать, что продолжается обеднение населения. Скорее, стабилизация. За последний год немного вырос спрос на свинину, говяжью печень, сосиски и сардельки", - говорит Суринов. Также он приводит данные, что спрос на рыбу остался в пределах 2015 года, за исключением красной икры (здесь минус 5 процентов). Также подросли продажи плавленых сыров, брынзы, сливок. При этом лишь один процент семей, по нашим обследованиям, сегодня утверждают, что не имеют средств для обеспечения себя полноценным питанием. Конечно, я не идеализирую ситуацию. "Но в любом случае нынешний кризис проходит не так драматично, как в 1990-е годы", подчеркивает глава Росстата. И приводит еще одну иллюстрацию: "Резко сократилась доля личных подсобных хозяйств в производстве сельхозпродукции. То есть фермеры наращивают производство, а дачники на своих шести сотках теперь все реже занимаются разведением картошки-морковки. Люди не считают нужным тратить свое время на огород. Для сравнения: в 1992 году есть было нечего, и поэтому даже горожане пытались что-то вырастить на шести сотках. А сейчас мы этого не наблюдаем".
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-- 20.06.2017
какая нах!рен стабилизация. стабилизация будет когда цены снизятся!
ЖИТЕЛЬ 20.06.2017
Видимо, рост цен остановится после перехода населения на подножный корм, как 1992 году. т.е. когда горожане начнут садить морковь
Игорь 20.06.2017
Люди привыкают к ценам,смиряются с ними и начинают покупать! Какую надо иметь стимуляцию чтоб не иметь совести. Росстат посмотрите по сторонам.
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